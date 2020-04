El sector turístico responde: ¿cómo serán las vacaciones?, ¿qué hace el Gobierno? Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá; Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hoteles, y Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), ponen sobre la mesa opiniones y propuestas

El sector turístico se enfrenta al problema más grave de la era del turismo de masas. Y esa sensación de tiempos muy duros con una salida incierta se refleja estos días en cualquier conversación con grandes o pequeños empresarios. El pasado miércoles, durante un seminario on line organizado por Thinking Heads en el que participaban Kike Sarasola (presidente y fundador de Room Mate Group), Gabriel Escarrer (vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International) y Gloria Guevara (presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC), aludieron de forma insistente a la necesidad de conseguir una confianza sanitaria en los viajeros, de instaurar protocoles globales fiables y de reclamar el apoyo de los gobiernos (escaso, en España, en su opinión). En este artículo recogemos sus principales opiniones y propuestas sobre la magnitud de la pandemia en el turismo, sobre qué están haciendo unos y otros en estos momentos y sobre las inminentes vacaciones, entre otras cosas.

Escarrer (Meliá): «El Covid 19 va a tener el mismo impacto que una guerra. Será mucho más selectiva en cuanto a las muertes, pero igual de dañina en la economía y el empleo»

La situación: el impacto de una guerra

Gloria Guevara. Viajes y turismo significa el 10,3 % del PIB mundial (en España, el 14,6%). Uno de cada diez trabajos en el mundo tiene que ver con el turismo. En 2019, uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo en el mundo tuvieron relación con este sector. Estimamos que se están perdiendo 75 millones de empleos en todo el mundo. Todas las regiones han sido afectadas porque los mercados más relevantes, de donde salen los viajeros, están afectados: China, Europa, Estados Unidos. El efecto dominó -devastador- daña al Caribe, a África, al sureste de Asia.

Gabriel Escarrer. Creo que el Covid 19 va a tener el mismo impacto que una guerra. Será mucho más selectiva en cuanto a las muertes, pero igual de dañina en la economía y el empleo. No estamos hablando solo de hoteles, también de transportes, ofertas de ocio, alquiler de vehículos, discotecas, bares... Estamos hablando de una potencial destrucción de hasta 2,8 millones de empleos en España. Hay dos elementos que distinguen a esta crisis de otras anteriores. El primero, la globalidad. Todos los países y destinos y mercados emisores están afectados en mayor o menor medida, y manejan diferentes ritmos de recuperación. Resulta imposible establecer escenarios viables para establecer una estrategia de recuperación.

Kike Sarasola. No creo que vaya a ser tan largo. No es una crisis del sistema, es una pandemia. Una enfermedad. Cuando se descubra la vacuna veremos el final. En lo que hay que trabajar es en qué pasa si no encontramos la vacuna, qué podemos hacer. Nosotros, que hemos prestado muchos hoteles para el personal sanitario, ya tenemos esos hoteles preparados, con protocolos de limpieza o distancias en los restaurantes, pantallas de metacrilato en las recepciones. Mañana podría salir el personal sanitario y entrar turistas. No sería tan difícil. ¿Cómo podemos hacer para que los turistas tengan confianza sanitaria? Tenemos que trabajar entre todos para que la persona que venga a nuestro país, a nuestros hoteles, tenga la confianza de que no se va a contagiar, y eso lo tenemos que hacer entre todos, sector público y privado.

Guevara (WTTC): «Habrá dos fases: antes de que se encuentre la vacuna y después. Antes de esa vacuna, a la experiencia del viajero hay que agregarle protocolos de salud»

Cómo recuperar la confianza del turista

Gabriel Escarrer. Habrá un punto de inflexión en todo esto, el día que se encuentre la vacuna. Pero, mientras, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que trabajar en alternativas. Y la mayor es conseguir que España recupere la seguridad como destino turístico. La única recomendación para ello es hacer test masivos. Los países que han gestionado de la mejor forma posible esta crisis sanitaria lo han hecho con test masivos. Eso es lo más fundamental. Dicho esto, los empresarios nos tenemos que poner a trabajar para garantizar que nuestros establecimientos sigan protocolos muy exhaustivos en materia de seguridad, higiene, que asegure al cliente que está igual o mejor que en sus casas. Va a cambiar la operativa de los hoteles, desde la recepción a los bufés, hasta la limpieza... En China, donde la compañía tiene siete hoteles, ya hay tres abiertos con esa idea. Lo que es importante es que el protocolo parta de la iniciativa privada, porque tememos que si partiera de la pública, un funcionario quizá no sea lo más práctico posible y puede establecer unos protocolos engorrosos, poco aplicables y que además supongan costes adicionales.

Gloria Guevara. Habrá dos fases: antes de que se encuentre la vacuna y después. Antes de esa vacuna, a la experiencia del viajero hay que agregarle protocolos de salud. Ya se están haciendo pruebas, como los test que ha empezado Emirates. Ya hay tecnología para saber dónde has estado, qué lugares has visitado. Ya hay protocolos definidos para hacer compras en grandes espacios. No podemos permitirnos que los protocolos sean aislados, que vengan solo del sector público, que sean complicados y costosos, y que retrasen la recuperación. Los protocolos deben salir del sector privado en colaboración con los expertos en salud, y el sector público nos tiene que ayudar a implementarlos a nivel mundial.

Kike Sarasola. Imagínate que la Comunidad de Madrid decide poner unos protocolos, y la Junta de Andalucía otros distintos. Al final estamos dando inseguridad al turista. Necesitamos una iniciativa global, para tener unos valores iguales.

Sarasola (Room Mate Hoteles): «Señores, tenemos que abrir el turismo ya, lo antes posible. España no se puede permitir el lujo de estar cerrada hasta diciembre»

¿Cuál será la situación este verano?

Gabriel Escarrer. Hasta ahora veníamos manteniendo un escenario central y más probable en el que las medidas de confinamiento se habrían levantado en el mes de junio para toda España, donde pudiéramos ir abriendo establecimientos de forma paulatina en julio a medida que la demanda se fuera reactivando. Y tenemos la experiencia de China, con tres de siete hoteles abiertos, bajas ocupaciones y centrados en el cliente doméstico. Es obvio que el riesgo de contagio no se habría elimiando completamente, y de ahí los protocolos de seguridad que serán fundamentales. Sin embargo, recientemente se han escuchado conjeturas de un posible mantenimiento del cierre obligado de hoteles hasta finales de año, lo cual abriría un escenario aún más negativo para el sector. Si fuese ese el caso, no empezaría la recuperación hasta el primer cuatrimestre de 2021, perdiendo incluso las Navidades del 2020 y poniendo en peligro la Semana Santa de 2021. Lo importante es que demos la imagen de país seguro, y hasta que eso no ocurra será muy difícil dibujar escenarios de apertura o no de los establecimientos.

Kike Sarasola. Cuando oigo declaraciones de gente de que hasta final de año no van a abrir los hoteles, les quiero recordar a estas personas que hacen comentarios tan alegres (lo digo por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y por otros), que si se acuerdan de que el turismo es el motor de la economía española, que somos el mayor generador de empleo, que si el turismo no se recupera, no se va a recuperar la economía. Lo que no entiendo es por qué no nos ponemos a prepararnos para empezar a abrir lo antes posible, por supuesto que con todos los protocolos de seguridad. Señores, tenemos que abrir el turismo ya, lo antes posible. España no se puede permitir el lujo de estar cerrada hasta diciembre.

Gloria Guevara. Estarían en una desventaja competitiva tremenda, porque el resto del mundo no va a esperar hasta finales de año. Es fundamental que España abra al mismo tiempo que el resto.

Gabriel Escarrer. En España, de llevarse a cabo el cierre del sector hasta diciembre estamos hablando de que el impacto sería de alrededor de 124.000 millones de euros. Devastador.

Sarasola (Room Mate Hoteles): «Y lo que pregunto es: si somos la primera industria de este país, el mayor generador de empleo, el motor... ¿cómo no está la ministra de Turismo sentada en la mesa de crisis»

Escarrer (Meliá): «Ya no hablo solo del Gobierno. ¿Creerás que no nos hemos reunido con ningún presidente de ninguna Comunidad autónoma?»

¿Qué nota le ponen al Gobierno?

Kike Sarasola. El Gobierno debería estar algo más que preocupado por la situación del turismo. El punto número uno de su agenda debe ser la salud pública, curar a los enfermos, atajar el virus, pero lo siguiente debería ser cómo fomentamos el turismo, cómo podemos hacer para que los turistas vuelvan a salir. Y lo que pregunto es: si somos la primera industria de este país, el mayor generador de empleo, el motor... ¿cómo no está la ministra de Turismo sentada en la mesa de crisis para la recuperación de nuestro país? No lo entiendo. Como sé que hay muchas personas hablando con el Gobierno para ofrecer medidas y no nos hacen caso, es por lo que hemos decidido muchos empresarios salir a decir, oiga, no se olviden de nosotros, que es fundamental que se apoyen en nosotros para poder salir de esta crisis. ¿Has oído alguna medida? ¿Nos están apoyando con dinero o medidas fiscales como están haciendo en Alemania, por ejemplo? No se nos está atendiendo como debería ser.

Gabriel Escarrer. Siempre he abogado por la colaboración público-privada. Entre todos deberíamos establecer una estrategia turística de recuperación y de país. El peso del sector lo justifica de sobra. Y hasta ahora nadie nos ha llamado, lamentablemente. Da mucha envidia ver otros países como Alemania, Holanda o Estados Unidos, con mucho menor peso en el turismo, cómo sus presidentes se han reunido con los empresarios turísticos para diagnosticar y trazar juntos una estrategia, conscientes de que ayudando al turismo se ayuda al país. Esta falta de voluntadad de diálogo, consenso y colaboración proactiva son junto a la ausencia de claridad respecto al proceso de desconfinamiento los peores aspectos de la gestión de esta crisis desde el punto de vista de nuestro sector.

Gloria Guevara. Hablamos con cien gobiernos, con muchos ministros. En Estados Unidos hay un consejo donde participan empresarios turísticos y se reúnen con el presidente Trump de forma regular. En Inglaterra también hay un consejo que se reúne con el Gobierno. Ha habido medidas para apoyar a los trabajadores, pero también para apoyar a los empresarios. Si un hotelero grande no sebrevive, perderán el trabajo no solo sus empleados sino diez empleados más por cada uno de ellos. El efecto dominó es importantísimo en miles de empresas.

Gabriel Escarrer. Ya no solo hablo del Gobierno, hablo de presidentes de Comunidades autónomas. En España hay varias Comunidades donde el turismo representa más de una cuarta parte o incluso de un tercio de su PIB. ¿Creerás que no nos hemos reunido con ningún presidente de ninguna Comunidad autónoma? Eso es un claro ejemplo de fala de gestión de esta crisis.

Guevara (WTTC): «Si nos hacen cuatro pruebas en el viaje (avión, hotel, excursión, vuelo de vuelta) y nos garanticen la seguridad, podrá haber viajes internacionales antes de que haya una vacuna»

Escarrer (Meliá): «Muchos van a coger el coche y se van a desplazar a la costa penínsular. La tendencia es vacacionar en entornos cercanos, controlados, cerca de casa»

¿Todos nos quedaremos en España?

Gabriel Escarrer. Muchos de los mercados emisores tienen medidas restrictivas de viajes. En muchos de esos países hay una ola de mensajes, como aquí, de quédate en casa, consume nuestro país, con lo cual, estoy convencido de que van a preferir quedarse allá. Además, el mercado nacional no necesita tomar un transporte público. Muchos van a coger el coche y se van a desplazar a la costa penínsular. La tendencia es vacacionar en entornos cercanos, controlados, cerca de casa. También me preocupa la posible reducción de renta disponible para vacaciones de las familias españolas, con la gente que va a perder su puesto de trabajo. IATA habla de una recuperación muy lenta en el cuarto trimestre de este año y que en el mejor de los casos no pasará del 50%.

Gloria Guevara. Primero, el viaje nacional, de ocio, familiar. Y una segunda etapa, internacional. Pero la situación está cambiando todos los días. Todo va a depender de los test. Si podemos establecer un proceso en el que te hagan cuatro pruebas en el viaje (avión, hotel, excursión, vuelo de vuelta) y te garanticen la seguridad, me aventuro a decir que va a haber viajes internacionales antes de que haya una vacuna. También se está pensando en algún tipo de pasaporte digital sanitario, como se hace en China, pero más compatible con la privacidad.