«A los 15 años intenté suicidarme. Fue un viernes y el lunes ya me mandaron al colegio»

A los 15 años María de Quesada intentó quitarse la vida. Fue un viernes de 1995, y el lunes ya la mandaron al colegio. Hoy, 20 años después, recuerda que en aquel momento el suicidio se llevaba completamente en silencio. «En mi familia ... no se supo gestionar, no tenían herramientas para saber cómo actuar en esos casos y se optó por silenciar lo sucedido bajo la creencia de 'a ver si así se le olvida lo ocurrido. Pero no fue así'», asegura.

María puntualiza que en aquellos años era una niña aparentemente perfecta a los ojos de los demás: sacaba buenas notas, era muy perfeccionista, todo lo hacía bien, tenía una pandilla de amigos... « Era muy buena actriz porque por dentro sentía que no valía para nada, tenía muy poca autoestima, problemas familiares que me pesaban mucho y no sabía gestionar..., así que pensaba que el mundo estaría mejor sin mí».

En una ocasión conoció en una clase de yoga a un hombre que con toda naturalidad expresó al grupo que intentó suicidarse. «Me impactó muchísimo que lo contara con tanta naturalidad cuando yo había ocultado mi caso durante 20 años a todo mi entorno , incluidos mi pareja y mis hijos. Al escuchar aquel testimonio me sentí igual de arrepentida, culpable y avergonzada. Me dí cuenta de que las personas que lo hemos intentado tenemos unos sentimientos similares y que el hecho de contarlo te libera. Por ello, decidí escribir mi historia en un intento de sacar fuera lo que durante años había tenido dentro».

«Lo importante es que ese pensamiento no crezca dentro de uno mismo y pueda pasar a la acción»

Un día, antes de la pandemia, «soñe con una niña amarilla que me transmitió que era yo en mi experiencia de suicidio de sentirme aislada y deprimida. Fue ella la que me dio la clave de que todos los que han intentado quitarse la vida tenemos a una niña amarilla. De este modo, se me ocurrió reunir varias historias con testimonios reales para dar a conocer el suicidio, un problema que está ahí y del que no se habla. Este fue el origen del libro 'La niña amarilla' . Es necesario concienciar a la sociedad de este asunto y fomentar que tengan herramientas para ayudar a quien esté sufriendo y no suceda como en mi caso, que se silenció el tema y me mandaron al colegio por no saber cómo ayudarme de otra forma».

Hoy, la autora y periodista, aconseja a los adolescentes que estén pasando por un momento así en su vida «que no tengan miedo a ser juzgados y que compartan su sufrimiento con las personas de su máxima confianza que sepan que les pueden ayudar. Lo importante es que ese pensamiento no crezca dentro de uno mismo y puedan pasar a la acción. Pueden acudir a los padres o a un primo, un amigo, un profesor... El gran problema es que siempre han existido muchos mitos y se ha respondido con un 'no digas tonterías', 'anda, sal y diviértete'... Lo mejor es que cuando se nos acerque una persona así mostremos interés en cómo se siente, en cómo ha llegado a ese punto», apunta.

Pacto de Estado

Condisera María de Quesada que es necesario que se hagan campañas al respecto y que no se publiquen solo datos numéricos, sino soluciones a este gran problema social y que se desmitifique para no cometer errores fatales . «También pasó anteriormente con la violencia machista, el acoso escolar..., pero ahora la gente tiene cada vez más información. La pandemia ha hecho mucho daño y también son muchos los niños y adolescentes los que están pasando por un mal momento, lo que ha provocado que aumenten igualmente el número de autolesiones».

Apuesta, además, por un pacto de Estado contra el suicidio, en el que intervengan las administraciones, las entidades sanitarias, las fuerzas de Seguridad, los docentes... «Todos somos posibles agentes de prevención», concluye.