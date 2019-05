El cuento de los niños con parálisis La Confederación de Páralisis Cerebral ASPACE presentó su cuento «Érase una vez... ¡un regalo!» dirigido a todos los niños del mundo

«Érase una vez... ¡un regalo! Los derechos en parálisis cerebral» es el primer libro de estas características que publica la Confederación ASPACE. El objetivo de la obra es cumplir con una de las misiones de la asociación: mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades mediante la defensa de sus derechos.

El cuento, presentado el pasado jueves en la biblioteca del parque de El Retiro de Madrid, será distribuido a las federaciones autonómicas y desde ahí a asociaciones para que realicen acciones de colaboración con colegios ordinarios. En la presentación compartieron espacio niños sin discapacidad y niños con parálisis cerebral. El fin era «fomentar que alumnos sin discapacidad conozcan a alumnos con parálisis cerebral», explican desde ASPACE.

La obra «Érase una vez... ¡un regalo!» nace en el seno de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE. Este «grupo de trabajo formado por 650 personas con parálisis cerebral procedentes de 26 entidades de toda España, cuyo objetivo consiste en potenciar su propia participación social a través del fomento de su autodeterminación, para que desde la familia, las propias entidades, las instituciones públicas y la sociedad en general se valore y respete sus opiniones y decisiones como ciudadanos», manifiesta Ismael Núñez, responsable de comunicación de ASPACE. «Este año hemos decidido trabajar para conocer sus derechos y se están desarrollando diversas acciones al respecto, entre las que se encuentra este cuento», manifiesta Núñez.

El cuento narra 9 historia de 9 niños con parálisis cerebral: Mar, Hugo, Raúl, Mateo, Ainara, Daniela, Martina, Álvaro y Carmen. Los protagonistas, basados en personas reales, narran situaciones en las que sus derechos se ven vulnerados, así como sus ideas para cambiar esa realidady hacer que todos, con discapacidad o sin ella, gocen de los mismos. La obra la componen distintas historias: desde la de un niño discapacitado que denuncia no poder disfrutar de un campamento con su hermana hasta una niña que no habla a la que el quiosquero no le sirvió golosinas por pedírselas a través de una tableta.

«Los derechos son la piedra angular del empoderamiento, el medio para lograr que entre todos podamos conseguir ser iguales», afirma la autora del cuento, la periodista Ángeles Blanco. «La obra está dirigida a todos los niños y niñas del mundo» explica. «Este cuento es muy especial porque ayuda a comprender las situaciones que viven los niños con parálisis cerebral en su día a día», asegura la autora y responsable de derechos de la confederación ASPACE Ángeles Blanco. Su objetivo principal es «que nuestro mensaje cale desde la infancia y no hay mejor forma de conseguirlo que escribirlo en un formato adaptado a los más pequeños», concluye.

El movimiento ASPACE dispone en España de 36 centros de atención temprana y 35 educación especial.

