Disfraces de Halloween para niños: ¿cuáles son los más buscados?

¿Buscas disfraces de Halloween para niños? Al igual que sucedió en otras temporadas, este año se buscan personajes relacionados con el cine y la televisión. En el caso de los disfraces de Haloween infantiles, los más buscados son, según explican en Amazon, los de «hombre lobo», «reina del baile gótica», «Skelita calaveras» («Monster High»), esqueleto y «Harley Quinn» (villana y enemiga de «Batman»). Completan el top 10 de los disfraces de Halloween para niños más demandados el tradicional «Frankenstein», el disfraz de vampiresa, el payaso zombie, la colegiala zombie y el joker, según los datos de Amazon.

Harley Queen, Skelita Calaveras y reina del baile gótica, los disfraces de Halloween para niñas más buscados. - Amazon

Una de las tendencias que se repite con respecto al año pasado es según explica Carolina Céspedes, responsable de la tienda de disfraces Barullo, el interés por el payaso diabólico de «It», así como los pedidos de «hombre lobo», «vampiro» y «calabaza» (para los más pequeños) son recurrentes y suelen ser opciones que nunca fallan. Los pedidos relacionados con «Maléfica» y la «novia cadáver» parecen haberse desinflado, pero el influjo de la película de «Coco» sigue vivo, así que algunos de los disfraces más pedidos son el de «muerte mexicana» o del de «Catrina». A las niñas, según explica, les encanta un disfraz llamado «bruja princesa», que combina elementos del disfraz de bruja como el sombrero, los gatos dibujados y los colores oscuros; y el corte del vestido «tipo princesa» con vuelo y tul.

Los adolescentes muestran más interés por disfraces relacionados con películas como «Venon», «Viernes 13» o las películas de terror con temática directamente relacionada con Halloween.

La monja Valak, Frankenstein y Venon, algunos de los disfraces de Halloween infantiles más buscados.

«Valak, la monja maldita», también despierta interés entre las niñas, según revela David Diaz, de La casa de los disfraces, quien asegura que se han llegado a agotar las existencias de este disfraz en formato infantil. En cuanto a los preadolescentes, buscan los disfraces inspirados en el videojuego «Fortnite», que es precisamente un esqueleto.

Esqueleto, hombre lobo y payaso diabólico, disfraces de Halloween infantiles más buscados.

Sangre y látex, clásicos de Haloween

El maquillaje y los accesorios o complementos despiertan un gran interés tanto entre los niños como en los adolescentes. En las tiendas de disfraces, tanto físicas como on line, es una de las secciones con más demanda. Según afirman en Barullo, una de las líneas de maquillaje que más éxito tiene es la de maquillaje profesional «al agua» que puede usarse incluso con los niños más pequeños, pues no se va con el sudor y no es necesario retirarlo con toallitas ni tampoco aplicar crema antes de maquillarse. También tiene éxito un pegamento especial que permite colocarse pelos por todas partes.

La sangre artificial y el látex para fabricar heridas, cicatrices o cuchilladas son un hit de ventas en estos días. De hecho, como explican en La casa de los disfraces, junto con las dentaduras, el set de diablo y el tridente o la escoba son los accesorios que más se demandan. También siguen triunfando clásicos como el cuchillo atravesando la cabeza o el lápiz atravesando la cara.

Annabelle y el payaso diabólico, caretas muy demandadas en Halloween.

También las máscaras o caretas de personajes como «The Purge», «Annabelle», «payaso diabólico», «catrina mexicana» o «Jason» triunfan, sobre todo entre los adolescentes.

Catrina y Jason son personajes que despiertan inerés en Halloween.

Otros accesorios de Halloween que suelen gustar son, según explican en Amazon, el gel de maquillaje de purpurina, la peluca de bruja, la pintura facial de payaso, la máscara de «Batman» y los guantes con uñas de bruja.

Disfráces clásicos que puedes reinventar

Para aquellos que no quieran invertir demasiado en la compra de un Halloween se aconsejan estos básicos: capa de vampiro y dientes, sombrero de bruja y escoba, cuernos de diablillo. «Con estos accesorios básicos y los productos de maquillaje que podamos tener en casa se pueden hacer maravillas», explican en Barullo.