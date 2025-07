La nueva y desconocida faceta de Rosalía en el mundo de la moda deportiva

La cantante Rosalía se ha convertido en los últimos años en unos de los granes éxitos musicales nacionales y su estilo inconfundible, tanto en la música como en la moda, no han pasado desapercibidos llegando a crear incluso tendencia. Hace algo más de un ... año, la firma de lujo Dior anunciaba con un retrato de la catalana, fotografiada por Collier Schorr y vestida por la casa que Rosalía sería la nueva embajadora mundial de la Maison y el rostro de la campaña Lady Dior. Ahora, la artista ganadora de varios Grammy, sigue su andadura en el mundo de la moda uniéndose en esta ocasión a la familia de embajadores y atletas de New Balance, aportando su talento como cantante, compositora y productora, así como su dinámico sentido de la moda para dar forma una colección cápsula de zapatillas que promete agotar existencias.

«Mi pasión por la moda y el diseño no ha hecho más que crecer con el paso de los años», explica la cantante. «Siempre he sido fan de New Balance, y justo por ese motivo, trabajar con la marca me resulta tan emocionante. Me encanta cómo ha unido el deporte y la cultura durante los últimos años, por lo que estoy emocionada y agradecida de ser su nueva embajadora«, afirma Rosalía.

Una campaña de cine

Algunas de las imágenes de la campaña de Rosalía para New Balance D.R.

Como punto de partida, New Balance lanzará una audaz campaña dividida en cinco partes y protagonizada por la propia Rosalía. Filmada con calidad cinematográfica, la campaña se desarrolla en varios capítulos: cada momento captura una nueva etapa de su trayectoria, mientras asume este rol con confianza y determinación.

«Rosalía refleja la celebración de la independencia que New Balance ha representado desde 1906. Nos honra darle la bienvenida a nuestra familia con el objetivo de personificar su creatividad, su individualidad y su valentía para desafiar las convenciones», explican desde la marca. «Rosalía es mucho más que un icono cultural de renombre mundial. Ella no sigue las tendencias, las crea. Juntos reescribiremos las reglas mediante una estrategia de autoría conjunta centrada en el producto y la narrativa: ser atípicos nos une«, afirma Chris Davis, presidente de marca y director de marketing de NB.

La historia comienza en la sede que la marca deportiva tiene en Boston, donde Rosalía emprende una misión que atraviesa la ciudad. Desde conducir hasta Nueva York, hasta entregar un misterioso paquete, la narrativa se construye con imágenes impactantes y un simbolismo profundo y complejo. El paquete, que se revela como una pintura personalizada con el logotipo de New Balance x Rosalía, marca una unión artística.

Las nuevas 204L

La nueva New Balance 204L

En la campaña Rosalía presenta las New Balance 204L, el último modelo lifestyle de la marca, que combina el estilo pulcro y retro de las zapatillas de running, con ante de calidad premium y tecnología de la década de los 2000.

Se trata de una interpretación inesperada del estilo inspirado en el running de los 2000. Una silueta de perfil bajo que combina con la fina estructura de las zapatillas de running de la década de 1970 con una textura en ante de primera calidad de inspiración tecnológica. El modelo 204L podrá comprarse a partir del 30 de julio por un precio de 140 euros.