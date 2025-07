Un traje de baño para cada cuerpo: guía práctica para elegir el que más te favorece

Las jornadas de playa y piscina ya están aquí y con ellas la elección del traje de baño. Más allá del eterno debate de elegir entre bikini o bañador, existen en el mercado cada vez más diseños dispuestos a ensalzar la figura femenina además ... de aportar seguridad, comodidad y versatilidad a esas citas veraniegas.

Aunque son varias las marcas que confirman el notable aumento en la venta de bañadores, el bikini sigue posicionado como la opción más demandada a la hora de decidirse. «Está claro que el bikini te proporciona mayor versatilidad frente a la exposición al sol y el bañador a veces es más elegante y cómodo», explica la estilista Victoria Nogales. A la hora de elegir son varias las pautas que pueden tenerse en cuenta para dar con la pieza más favorecedora. «Las prendas lisas, de un único color, siempre son favorecedoras, mientras que los estampados aportan un toque más llamativo, estos últimos son los mejor para quienes quieran resaltar la parte superior o inferior del cuerpo añadiendo volumen», cuenta la experta.

Distintos diseños. Bikini de Belamen (146€), bikini de Chantelle (X€) y bikini de La Nouvelle (X€)

La zona del pecho suele ser la que más dudas genera. «Las prendas con tirantes y escotes abiertos favorecen a siluetas con mucho pecho. En el lado opuesto, los bikinis con volantes, adornos o estampados favorecerán a quienes tienen el pecho pequeño», recomienda la estilista de famosas como Silvia Abril y Ángela Molina. Para generar un efecto óptico que favorezca toda la silueta, Nogales tiene claro que lo mejor será optar por braguita media y parte de arriba con tirante ajustable, y «otras opciones con frunces que siempre difuminan».

Forma y color

Trajes de baño 'Calella' de la colección Vogana x Guillermina Baeza (129€); bañador de Mur Swimwear (129€) y bañador 'Fiama' de Red Point (119,90€)

«La variedad de tejidos que podemos encontrar es muy amplia. Se llevan suaves, de gran adaptabilidad y que confieren comodidad», explican desde la marca española Ysabel Mora. «Los reductores también son un éxito, pensados para moldear y redefinir zonas específicas», cuentan. «Las telas texturizadas están muy de moda, así como los 'shiny' y los detalles en relieve», explican desde la marca valenciana.

La paleta de colores que predomina esta temporada recoge tonos como los arena, oliva y aguamarina con otros más ácidos y siempre dejando lugar a básicos infalibles como negro, blanco y azul marino. Entre los estampados, seguirán predominando los tropicales, florales y geométricos que transmiten alegría y vitalidad. En cuanto a la forma, encontramos varias opciones recurrentes entre las principales marcas de baño: bikinis asimétricos, tops tipo bandeau y bañadores con escotes en V o espaldas abiertas son los más repetidos. Tampoco faltarán las braguitas de talle alto y los detalles drapeados «ideales para favorecer diferentes siluetas», explican desde YM. Por su parte, Victoria tiene claro que el modelo de triángulo será la gran estrella, «lo veremos con un toque «old money» combinado con maxi joyas».

De la playa a la calle

Bañador Bona Teja de la colección Vogana x Guillermina Baeza (129€); bañador Mestral Cherry Maillot de Monnur (270€) y bañador St. Barth de Soller (70€)

Hace ya varias temporadas que los trajes de baño dejaron de ser vestuario únicamente de uso acuático y conquistaron las calles. «Este año el bikini se deja ver más aún, será un acierto combinarlo con prendas transparentes. Mientras que el bañador tiene la ventaja de parecer un body, ideal para llevarlo con un pareo y crear un look de chiringuito perfecto», explica la estilista.

Las firmas de baño incorporan así a su catálogo prendas ideadas para ir más allá de la playa o la piscina. «Pensar en trajes de baño que se utilizan más allá de la playa nos llevó a crear diseños más elaborados», cuenta Clara Blanco, fundadora de la firma brasileña Soller, que cuentan con piezas como St Barth, un bañador con hombreras pensado para distintos usos. La sostenibilidad y la versatilidad son sus objetivos, «ideamos nuestro catálogo pensando en un armario cápsula reutilizable que contribuya a una moda más consciente». Firmas como Guillermina Baeza también apuestan por llevar sus colecciones a otros entornos y así lo vemos en 'Capri', una cápsula en la que no faltan «superposiciones de quita y pon, cut-outs estratégicos, elegantes transparencias o drapeados que dibujan el cuerpo», tal y como explican desde la marca 'made in Spain'. «El bañador está pensado como look para la playa, body para la ciudad e indumentaria 'sunset' para el 'beach-club'», afirman. Este verano, la marca ha colaborado además con otras casas nacionales como Vogana creando prendas que resaltan la figura bien por los tejidos, por juegos visuales de colores y otros recursos de costura.

La moda para ellos

Bañador de Ysabel Mora, de Scalpers y tipo 'slip' de Homm de venta en El Corte Inglés

La tendencia masculina sigue dividida entre el pantalón corto y el slip o turbo. La primera opción es la más demandada con la novedad de que hace ya varias temporadas que recortó su largo y subió unos centímetros. Este verano triunfarán los estampados con motivos llamativos como los que proponen El Pulpo, Old Jeffrey o Scalpers y convivirán con otros algo más clásicos con estampados a rayas o colores lisos como los que encontramos en MR.AB o Roberto Verino.