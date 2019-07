«Viva la vida» La verdad sobre la herencia de Juan Gabriel El artista fallecido está estos días copando titulares por la confesión de Isabel Pantoja sobre su «amor secreto»

La sorprendente confesión de Isabel Pantoja sobre la verdadera relación que mantuvo con Juan Gabriel no es la única sorpresa sobre ellos. Se conocía que la tonadillera y el fallecido artista estaban muy unidos, pero no hasta el punto que aseguró la tonadillera. «Nunca he hablado de él porque para mí ha sido y será siempre mi compadre. Soy madrina de su hijo Iván, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto con mi familia, que más he querido en toda la vida», comenzaba a explicar la Pantoja en «Supervivientes» para después terminar confesando que le pidió matrimonio.

Una confirmación de un amor secreto que dejó a todos atónitos en el plató, aunque, como aseguró la madre de Kiko Rivera, no pudo ser. «Yo le dije que no podía ser y se lo dije cantando», sentenciaba en el espacio de Telecinco. Después de esta confesión se ha podido conocer la verdad sobre la herencia que dejó Juan Gabriel y los rumores sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja fuese su heredera.

El programa «Viva la vida» se ha puesto en contacto con el abogado del heredero de Juan Gabriel y ha desvelado la verdad. Según ha reconocido el letrado Guillermo Pous, Juan Gabriel tuvo cuatro hijos, aunque solo uno ha heredado las pertenencias del artista. Se trata de su hijo Iván Aguilera. Ni siquiera la casa en Madrid que se decía que le había quedado a Isabel Pantoja.

«Todas las propiedades de don Alberto (Juan Gabriel) han sido heredadas por Iván. Isabel Pantoja no es beneficiaria de ninguna de las propiedades», ha confirmado rotundamente el abogado. También ha tenido palabras para hablar sobre la confesión que hizo la semana pasada Pantoja sobre la pedida de mano, algo de lo que nunca había oído hablar. Eso sí, el letrado reconoce que mantenían una relación «cercana y afectuosa».