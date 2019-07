Sálvame Jorge Javier Vázquez se rinde a los pies de Isabel Pantoja: «Es nuestra última diva» Tras la participación de la tonadillera en «Supervivientes», parece que se han limado asperezas y las que parecían diferencias irreconciliables, han desaparecido

Llegó a ser su «mejor amiga», pero tras las declaraciones que hizo durante su primera aparición pública tras su paso por prisión, Jorge Javier Vázquez aseguró que no quería volver a cruzarse con Isabel Pantoja en «toda la vida». La guerra entre ellos surgió a raíz de un comentario de la tonadillera sobre su perrita Sisi. En «El Hormiguero» dijo que era uno de los seres más queridos de su vida «a pesar de quien me la regaló».

Al día siguiente, el presentador leyó una carta en «Sálvame» dirigida a la cantante. Mirando a cámara dijo: «Si usted está enfadada conmigo me llama y me lo dice, pero si quería que me enterara de algo, de que usted y yo hemos roto relaciones desde hace tiempo, no hacía falta lo de ayer ¿Necesitaba humillar a alguien de la manera que lo hizo? ¿Le gusta actuar así a la gente que le ha apoyado? Probablemente sí, por eso se encuentra tan sola», y añadió: «Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine».

Tras la participación de la tonadillera en «Supervivientes», parece que se han limado asperezas y las que parecían diferencias irreconciliables, han desaparecido. Así ha dado a entender el televisivo en el «Diario de Jorge Javier Vázquez», que escribe cada semana en la revista «Lecturas». « Isabel Pantoja es nuestra última diva. La representante de una manera de ser, estar y presentarse que está en decadencia», iniciaba en su texto. «Estamos equivocados si pretendemos que durante un entrevista Isabel nos abra su corazón», dijo en referencia a la entrevista que le hizo Jordi González el pasado domingo. «Tiene una impecable puesta en escena. La manera en la que maneja los silencios, las miradas, el movimiento de las manos, sus lágrimas estratégicamente lloradas», y aseguró que la cantante «se parece a Belén Esteban. Funcionan mucho mejor enfadas como monas que felices».

Tras esto, hizo alusión a su amistad llena de altibajos: «La nuestra, es una relación condenada al desencuentro. Ahora nos llevamos bien, pero estoy convencido que volveremos a ser adorables enemigos», y añadió que «pese a nuestro convulso pasado, le tengo cariño».