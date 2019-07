Actualizado 15/07/2019 a las 09:22

El pasado domingo, Isabel Pantoja tuvo que rendir cuentas de su paso por el concurso ante Jordi González en «Supervivientes: conexión Honduras». La tonadillera hizo un repaso al concurso, al cual no volvería, desvelando también como habían sido sus primeras horas a su regreso a España. La vuelta a su vida no está siendo sencilla. Reconoció Pantoja acostarse en la cama sobre las 18.00h, para despertarse sobre las 4.00 de la madrugada. «Le he dicho a mi hermano que me ponga seis o siete sardinas en la piscina para pescar», dijo entre risas. Además, ha asegurado que el estómago se le ha cerrado y que es incapaz de realizar las cinco ingestas que le recomendó el médico.

Pero el momento más emotivo sobre su vuelta a Cantora fue cuando volvió a ver a su madre, a la cual dejó en España en delicado estado de salud, pero que se encuentra en perfectas condiciones. «Para ella yo estaba cantando en América. Le dije al verla que era su Maribel y que no me iba a ir más, ella me abrazó diciendo "mi Maribel, mi Maribel"», reveló la artista en «Supervivientes».

Pero lo más impactante llegó cuando habló sobre una de las polémicas que se desataron en nuestro país mientras Isabel Pantoja se encontraba en «Supervivientes»: la posible pedida de mano de Juan Gabriel. Fue cuando Jordi González le reveló que en España se había especulado con el tema cuando los ojos de la artista empezaron a centellear. Aunque en un primer momento no parecía dispuesta a hablar, finalmente confesó que era cierto.

«Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos... y yo le dije que no. Se lo dije cantando. Él lo entendió perfectamente, porque nuestra amistad era demasiado bonita a pesar del Océano Atlántico que nos separaba», desveló emocionada Pantoja en «Supervivientes: conexión Honduras». De hecho, asegura martirizarse por no haberlo hecho. «Me he arrepentido muchas veces de no haberlo hecho. Por que jamás hubiese encontrado, después de mi marido, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Lo aceptaba como era. Sencillamente como era, un genio», aseguró.

Isabel Pantoja, madrina y heredera

La amistad entre Isabel Pantoja y Juan Gabriel fue de las más estrechas que se recuerdan en el mundo de la canción. Los rumores de romance entre ambos vienen de largo, pero esta ha sido la primera vez que la tonadillera ha dicho que entre los dos pudo haber alianzas de por medio. Durante muchos años, ambos sintieron admiración por el otro, y ahora ha salido a la luz la confirmación de una relación que llevaba tiempo fraguándose.

Incluso, Isabel Pantoja, ante la cercanía que tenía con Juan Gabriel, fue la elegida como madrina de Iván Gabriel Aguilera, uno de los cuatro hijos reconocidos del Divo de México. Además, el mismo Iván fue el encargado de recoger toda la herencia de su padre para repartirla entre los allegados del artista, entre los cuales la propia Pantoja se encontraría. De hecho, incluso, la tonadillera fue una de las beneficiarias de la herencia del artista americano, ya que habría recibido un piso en el madrileño barrio de Chueca valorado en cerca de un millón de euros, tal y como reveló la revista «Diez minutos».