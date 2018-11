La vida privada de Emma García, al descubierto La presentadora vive en un chalet situado en la exclusiva urbanización de la Moraleja junto con su marido Aitor Senar y su única hija Uxe

Emma García se despedía esta semana de «Mujeres y hombres y viceversa», el programa que ha marcado su carrera como presentadora en Mediaset. La periodista, que a partir de ahora pasará presentar «Viva la vida» tras el inesperado intercambio de papeles con Toñi Moreno, ha dicho adiós a una larga estancia el plató de citas que, dice, termina «relajada y tranquila». «Es muy difícil acabar con esta etapa que llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi final», ha asegurado García.

Desde ese momento la andaluza se ha situado en el foco mediático pues muy poca gente conoce su vida fuera de los platós de televisión. Muy celosa de su intimidad, Emma García no suele acudir a actos públicos fuera de su trabajo por lo que apenas se conoce su vida privada.

La presentadora vive en un chalet situado en la exclusiva urbanización de la Moraleja, en Madrid, junto con su marido Aitor Senar, con el que lleva saliendo desde los 16 años y con el que contrajo matrimonio en julio del año 2000, en la playa de Zarautz, en Guipúzcoa.

Una de las pocas relaciones estables dentro del mundo del espectáculo españolas en la que el ingeniero guipuzcoano que lo dejó todo en en País Vasco para mudarse a Madrid al poco de que la presentadora fuese contratada en Telecinco. Su marido, dedicado en cuerpo y alma a la presentadora, dejó su antiguo empleo para convertirse en su manager.

Cuatro años después de contraer matrimonio, la pareja decidió ampliar la familia con el nacimiento de su única hia Uxe, que actualmente tiene 12 años de edad. «No me he quedado con ganas de tener más niños. Me dije que, cuando cumpliera los 40, si ya no habíamos ido a por el segundo, ya no lo haríamos», aseguró durante una entrevista.