¿Cuándo vuelven las reinas de las mañanas?

Actualizado 29/08/2018 a las 00:21

Agosto llega al final, y las vacaciones en la televisión también. Aunque la actualidad ha continuado sin las presentadoras de la mañana, ahora les toca reincorporarse a su puesto de trabajo. El estío ha sido movido para alguna de ellas, que cuenta los días para volver al trabajo.

La única que, de momento, ha anunciado su regreso ha sido Susana Griso. La presentadora de «Espejo Público» volverá al matinal de Antena 3 el próximo lunes 3 de septiembre, día elegido también por la cadena para comenzar la nueva temporada de «El Hormiguero 3.0». Antena 3, de esta manera, es la primera en hacer oficial el regreso de su programación habitual, con los rostros con los que viviremos el resto del año.

Susana Griso, en la imagen de su regreso a las mañanas de Antena 3 - ATRESMEDIA

Su competidora más directa, Ana Rosa Quintana, ha decidido retrasar ligeramente su regreso en comparación con el de Griso. En lugar de volver el 3 de septiembre, lo hará una semana después. El día 10 de septiembre, tal y como confirma El Confidencial Digital, es la fecha acordada para que regrese a su puesto de trabajo. El motivo del retraso en su vuelta se debe al caso en el que ha estado implicado su marido, Juan Muñoz. El secreto de sumario se levantará la primera semana del mes de septiembre, por lo que se espera que, con su regreso unos días después, sea ella misma la que trate el tema en «El Programa de Ana Rosa».

Ana Rosa Quintana, en una imagen promocional de Telecinco - MEDIASET

Siguiendo en Atresmedia, La Sexta también está lista para iniciar su nueva programación matinal. La llegada de Alfonso Arús a las mañanas de la cadena ha propiciado que se haya iniciado una campaña promocional para anunciar que, el próximo lunes 3 de septiembre, desde las 7.30 de la mañana, comenzará «Arusitys». El primer programa matinal de entretenimiento de España estará en la parrilla hasta las 11.00 de la mañana, momento en el que Antonio García Ferreras le cogerá el testigo en su habitual «Al Rojo Vivo».

De momento, en Cuatro no se conocen las intenciones que hay con las mañanas. No se ha anunciado el regreso de «Las Mañanas de Cuatro», el matinal presentado por Javier Ruíz fue cancelado el pasado mes de junio, coincidiendo con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, y ocupando «Mujeres y hombres y viceversa» el espacio que dejó libre el espacio informativo, protagonista de las mañanas de la cadena desde el año 2006. De momento no se ha anunciado si volverá algún formato similar a ocupar las mañanas de la cadena o si, con el tándem entre el «dating show» de Emma García y el recién estrenado «El concurso del año» está la parrilla completa.

Dani Martínez, presentador de la nueva apuesta de Cuatro, «El concurso del año» - MEDIASET

La1 de Televisión Española es la cadena que más cambios va a vivir en su franja matinal. Tras los cambios realizados por Rosa María Mateo como administradora provisional de la corporación, la programación va a sufrir enormes cambios. Xavier Fortes será el encargado de presentar «Los Desayunos» hasta las 10.00 de la mañana, haciéndose cargo del programa presentado hasta junio por Sergio Martín. Fortes le dará el relevo a María Casado en «La Mañana», que estrenará también nueva directora, y que ha eliminado la sección de corazón de entre su contenido. Además, tampoco encontraremos «Saber Vivir» ni «Amigas y Conocidas» en la programación, al ser sustituido por un nuevo espacio de actualidad presentado, de nuevo, por Xavier Fortes, compitiendo así con otros programas, como «Al Rojo Vivo».