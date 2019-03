Twitter Miguel Bosé: sus mensajes más incendiarios en redes sociales El artista español ha protagonizado diversos escándalos por arremeter contra personajes públicos a través de Twitter

En las últimas semanas, el Twitter de Miguel Bosé se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Y es que, a menudo, el artista español echa mano de sus redes sociales para arremeter públicamente contra personajes conocidos en la esfera internacional. Algunos de ellos han causado gran revuelo entre sus seguidores y han puesto al hijo de Lucía Bosé en el centro de todas las miradas.

Nicolás Maduro

Bosé incendió recientemente las redes al cargar duramente contra el régimen bolivariano. «Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!!», escribió.

Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!! pic.twitter.com/joCgq95feX — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de febrero de 2019

El artista había participado recientemente en el concierto celebrado la pasada semana en la frontera entre Venezuela y Colombia y decidió compartir el mensaje cuando los camiones de ayuda humanitaria, enviados desde Colombia, ya habían iniciado su camino hacia la frontera venezolana (cerrada por Maduro poco antes).

Pedro Sánchez

El último de los tuits del músico en volverse viral ha sido el que dirige directamente hacia Pedro Sánchez. El motivo que causó su enfado fue un «spot» publicitario publicado por los ministerios de Ciencia y Sanidad, que trata de advertir los peligros de las pseudociencias.

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 2 de marzo de 2019

En el texto que ha escrito, además de mostrar su desacuerdo con el anuncio, aprovecha para reafirmar su descontento con ciertas políticas llevadas a cabo por el presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, ¿por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?».

No es la primera vez que Bosé se muestra así de crítico con Sánchez. Hace unas semanas, con motivo de su particular cruzada contra Nicolás Maduro, le exigió que manifestara su apoyo «público» a Venezuela.

Sr. Presidente @sanchezcastejon para cuando su apoyo PÚBLICO a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. Para cuándo? O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 24 de enero de 2019

Michelle Bachelet

«Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y haz valer la autoridad que tienes, porque si no, para esto no sirves. ¡Fuera!». Este fue el mensaje que dirigió Bosé hacia la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos con motivo de la celebración del «Venezuela Aid Live».

Sus palabras causaron una gran polémica en la comunidad internacional, por lo que finalmente el cantante se vio obligado a publicar un mensaje disculpándose por la forma en que se había expresado. «En el calor del momento y ante la rabia de ver lo que sucede en Venezuela me pasé y le pido mil disculpas, así como a quienes de forma indirecta haya podido indignar».Sin embargo quiso seguir manteniendo su punto de vista.