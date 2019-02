El terrible «zasca» de Miguel Bosé a Maduro en Twitter: «Eres el asesino del pueblo venezolano» El cantante de origen español ha cargado en las redes sociales contra el régimen bolivariano: «Que Dios te maldiga y te fulmine»

El popular cantante Miguel Bosé continúa con su particular cruzada contra Nicolás Maduro. Si el viernes ya participó en el concierto que se llevó a cabo en la frontera de Venezuela y Colombia para recaudar fondos y apoyar la llegada de ayuda humanitaria desde el extranjero, este mismo sábado ha decidido cargar en Twitter contra régimen bolivariano.

En el mencionado mensaje no se anda con tapujos y le dedica una interminable lista de insultos al líder bolivariano: «Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!!».

Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!! pic.twitter.com/joCgq95feX — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de febrero de 2019

Bosé subió el comentario a Twitter el sábado al medio día, cuando los camiones de ayuda humanitaria enviados desde Colombia ya habían iniciado su camino hacia la frontera venezolana (cerrada por Maduro poco antes). A partir de entonces su seguimiento se generalizó en las redes sociales. Ejemplo de ello es que, por el momento, ha logrado la friolera de 35.000 retuits y casi 60.000 «Me gusta».

Estas críticas se suman a otras tantas realizadas por el cantante de origen español contra Venezuela. Durante el concierto del viernes, por ejemplo , afirmó sobre el escenario que Maduro no tenía compasión alguna. «Yo soy padre, a mis hijos jamás en la vida los dejaría morir de hambre y por causas de salud. Antes doy mi vida. Un presidente debe ser lo mismo para su pueblo y [Maduro] no lo es», señaló en el «Aid Live» celebrado en Cúcuta.

Durante el mismo concierto (en el que participaron Alejandro Sanz, Juanes o Luis Fonsi) se deshizo en crítcas: «Si hay algo que se interponga a eso, como ese señor que se llama (Nicolás) Maduro, ese será capturado y acusado de crímenes de lesa humanidad porque no se puede ser tan desconsolado, no se puede tener tanta falta de comprensión (...) Maduro, lárgate ya, vete ya lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya»,