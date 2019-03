Twitter Miguel Bosé carga duramente contra Pedro Sánchez El artista ha utilizado su perfil de Twitter para criticar un anuncio del Gobierno

Miguel Bosé ha vuelto a incendiar las redes sociales tras publicar un polémico tuit dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que no es la primera vez que el artista utiliza este canal para arremeter contra otros personajes públicos.

El último caso más sonado fue el contundente mensaje que lanzó hacia Nicolás Maduro, en contra del régimen bolivariano: «Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!!».

Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal, pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto!!! pic.twitter.com/joCgq95feX — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de febrero de 2019

En esta ocasión, el cantante español ha publicado un mensaje en el que se dirige directamente hacia Sánchez. El motivo de su enfado es un «spot» publicitario contra las pseudociencias, de los ministerios de Ciencia y Sanidad.

En él, una mujer acude a arreglar su teléfono móvil a un negocio y contempla atónita cómo el encargado comienza a realizar una serie de rituales para arreglar el dispositivo. «Si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, con prueba».

Este mensaje ha provocado el enfado de Miguel Bosé, que no ha dudado en dirigir un crítico mensaje hacia Sánchez. «Pedro Sánchez, ¿por qué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?», sentencia a través de una publicación en la que aprovecha para reprocharle otros asuntos.