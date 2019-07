Sálvame Mila Ximénez destapa la gran mentira de Chelo García Cortés a su mujer Desde que la colaboradora regresara de Honduras ha protagonizado diversos enfrentamientos con sus compañeros de plató

Chelo García Cortés afronta su regreso de «Supervivientes» de una forma que, seguro, no había planeado: escondida. La colaboradora de «Sálvame» tiene varias guerras abiertas con muchos de sus compañeros, pues durante su aventura en Honduras ha hecho polémicas declaraciones que han levantado ampollas.

Mila Ximénez, que hace unas semanas se mostró de lo más dura con Marta Roca, la mujer de Chelo, después de que esta se quejase de que sus compañeros no la apoyaban como deberían. Finalmente estalló y, ante la incrédula de los colaboradores, aseguró que Chelo le había pedido dinero y, además, le reprochó a su mujer que no trabajase.

Pues bien, Mila ha vuelto a sacar el tema del préstamo de dinero a colación en el plató de «Sálvame» y ha cargado duramente contra Chelo: «Has mentido a tu mujer Marta, eres una traidora, desleal y poco cuidadosa por haberle ocultado que me pediste dinero. Yo me hubiera sentido como un perro arrastrado si hubiera hecho lo mismo que Chelo para mantener el nivel de vida de ella y de su mujer».

Además, asegura que Chelo mintió a su mujer: «Le dijiste a Marta que el dinero que me pediste era por un trabajo que hiciste, el dinero no lo has ganado, ha sido un préstamo que me pediste a mí y a mucha gente que no voy a delatar. Así que, no te vengas muy arriba y da las gracias y dime: 'No somos amigas y soy mala como un demonio, pero en un momento dado estuve ahí».

Finalmente, ha echado en cara a su compañera que se vaya de vacaciones a pesar de la difícil situación económica que atraviesa: «La gente se va de viaje cuando no tiene deudas y tú a día de hoy, sigues debiendo dinero a gente y tienes la valentía de irte de vacaciones y no pagar las deudas a las personas que debes».