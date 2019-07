«Supervivientes» Chelo García Cortés y su mujer anuncian una segunda boda «Quiero vivir. Y si Dios quiere me recaso otra vez», ha dicho la colaboradora en numerosas ocasiones durante su participación en «Supervivientes»

Apenas han pasado 4 meses desde que la revista «Diez Minutos» destapase el rostro de la mujer de Chelo García Cortés con unas imágenes en las que aparecían las dos durante un romántico paseo por la playa. Marta Roca Carbonell se convirtió desde ese momento en un personaje público y entró de lleno en el mundo del corazón. Ahora, después de defender a la televisiva en plató mientras ella pasa penurias en una de las islas de Honduras, durante su participación en «Supervivientes».

El pasado jueves, Chelo fue expulsada del concurso y pudo hablar vía telefónica con su mujer. «Hola, cariño, estás estupenda. Te quiero. Te echo de menos cada día desde el 26 de abril. El jueves te voy a abrazar. El otro día estuviste diciendo que había vuelto en ti unas ilusiones, que me querías, que tenías mucha ilusión y que querías volver a casarte. Cuando se arreglen varios asuntos familiares, yo aceptaré con una inmensa ilusión lo que quieres, porque te quiero», añadió en relación a la frase que dijo la colaboradora de «Sálvame» hace unas semanas: «Quiero vivir. Y si Dios quiere me recaso otra vez». «Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces y que no te he dedicado. El jueves no te voy a soltar. Los Cayos han servido para que vuelva a ser la Chelo de hace mucho tiempo», dijo Marta ante una emocionada Chelo.

Deudas

A pesar de que no ha parado de trabajar prácticamente en ningún momento, la situación económica de Chelo García Cortés es muy preocupante. Ella misma se ha referido al tema en público, entre lágrimas, reconociendo incluso que la deuda es tan grande «que aunque tuviese 20 años menos, no vería futuro de solución». Tal y como desveló la revista «Lecturas», la deuda que tiene Chelo García Cortés con el fisco asciende a los 1.400.000 euros.

De este total, 624.150 euros los debe a la Agencia Tributaria, que ya habría embargado el 50% de la casa que se encuentra a nombre de la gallega. Además, sobre esta parte se le suma otro embargo por un valor de 56.156 euros. Sobre las casas familiares también pesan hipotecas por un valor de 671.313 euros, junto a una línea de crédito de 60.770 euros y una deuda a un prestamista de 70.000 euros. Por esto, la publicación afirma que sus participación en el reality de Honduras tiene mucho que ver con el impresionante montante que debe, y que, de hecho, Hacienda le ha embargado el 70% de su sueldo. Pero, ¿cómo es posible que se haya visto Chelo García Cortés en esta situación? Por vivir «por encima de sus posibilidades», según su compañera Mila Ximénez, y por gastar «a manos llenas», según José Manuel Parada.