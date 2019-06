Sálvame La confesión de Mila Ximénez que pone en jaque la relación de Chelo y su mujer La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en el año 2005, pero su relación comenzó hace más de 28 años

Fue hace tres meses cuando la revista «Diez Minutos» destapó el rostro de la mujer de Chelo García Cortés con unas imágenes en las que aparecen las dos durante un romántico paseo por la playa. Marta Roca Carbonell. Pocos días después, la mujer de la colaboradora entraba por primera vez en «Sálvame» a través de una conexión en directo para dar las primeras declaraciones públicas tras dejar de ser una persona anónima. «Solo quiero decirte una cosa: perdón por exponerte pero no puedo seguir ocultando que comparto mi vida con la mejor persona que podría tener», comenzaba a decirle la colaboradora sin parar de llorar. «No hay problema, yo quiero a Chelo y es lo que hay. La vida transcurre pasito a pasito y yo estoy con ella».

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil en el año 2005, pero su relación comenzó hace más de 28 años. Chelo la define como «el gran apoyo de mi vida y tal y como asegura la revista, «se complementan y se llevan a la perfección». Ambas comparten hogar en un chalet, en el que conviven siempre que sus respectivos trabajos no les obliguen a separarse y ahora Chelo se encuentra en Honduras concursando en el reality de «Supervivientes», mientras que Marta se sienta cada semana en el sillón del plató para defender a su mujer.

Tal y como publica la revista «Lecturas», la concursante acudía a la isal no solo por la ilusión que le hacía sino también por sus enormes deudas. Y es que Chelo García Cortés tendría un 70% de su sueldo embargado para poder afrontar el pago, pues tendría una deuda con Hacienda de 1,4 millones de euros, motivo por el que la colaboradora de «Sálvame» requiere de una fuente de ingresos extra para sanear sus cuentas.

Después de que la mujer de la colaboradora se quejase esta semana de que sus compañeros no la apoyasen como deberían, Mila Ximénez estalló e hizo una confesión que podría poner en jaque la relación de Chelo y Marta. Y es que aseguró que durante dos años le estuvo prestando dinero para que pudiera mantenerse: «Me he ocupado de ella todo este tiempo», dijo ante la atónita mirada de sus compañeros. Y le reprochó que no trabajase «porque tienes aquí a tu mujer disfrazándose cada semana», ante lo que Marta la calificó de «antipática, desagradecida, desagradable…».