Paola Dominguín informa sobre la salud de su hermano Miguel Bosé «Con el estrés que sufre, no acaba de mejorar», ha dicho su hermana ante los rumores en torno a la voz y el aspecto del cantante

La hermana de Miguel Bosé, Paola Dominguín, aseguró que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud, después de que las redes sociales la pusieran en tela de juicio a raíz de sus últimas publicaciones y reapariciones. «No sé lo que puede tener, no tiene nada grave, es un problema de voz y con el estrés que sufre no acaba de mejorar porque me imagino que tiene que estar tranquilo», dijo para zanjar la polémica surgida en torno al cantante a raíz de un vídeo que publicó el pasado 1 de enero en el que el músico de origen español aparecía con la cara pálida y una voz grave, motivo por el que en las redes se especuló con una posible enfermedad.

Después del mensaje, los usuarios no tardaron en comentar la publicación preocupados por la voz y los rasgos afilados del cantante, quien también lucía una barba más larga de lo habitual. «Miguel estás muy guapo, pero sigues teniendo la voz muy rara», «¿Qué te pasa? Espero que no sea nada grave» o «Pareces enfermo» fueron algunos de los comentarios que pudieron verse antes de que la publicación fuera eliminada de la red social.

No es la primera vez que el músico, que reside en México, genera preocupación entre sus fans por su estado de salud. El pasado noviembre, durante la celebración de los Premios Grammy Latino, el cantante de éxitos como «Amante bandido» hizo una aparición esporádica y su aspecto y su voz fueron por primera vez blanco de comentarios de preocupación.