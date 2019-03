Los padres de Alejandra Rubio y Anita Matamoros se pronuncian sobre su enemistad Kiko Matamoros, Terelu Campos y Makoke han opinado sobre la disculpa pública que realizó Alejandra a Anita

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se sinceró ayer sobre los motivos de la enemistad que desde hace tiempo mantiene con Anita Matamoros, la hija de Makoke y Kiko Matamoros.

A través de su cuenta de «MTMAD», la plataforma donde comparte vídeos personales, la «influencer» respondió a una pregunta muy íntima: «Cuéntanos una discusión de la que arrepientes. ¿A quién pedirías perdón?», se interesaba uno de sus seguidores. Ante esta cuestión, la nieta de María Teresa Campos lo tenía claro: «Me arrepiento de muchas cosas porque yo suelto veneno por la boca cuando me enfado, se me va el cable y suelto lo primero que se me pasa. Una persona a la que le hice mucho daño así por la cara, porque se me cruzó el cable (...) es Anita», confesó.

A continuación detalló el por qué de la bronca: «Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga y porque la gente me comía la cabeza básicamente y porque escuché a gente que no tenía que escuchar le dije que no iba, y obviamente a ella le sentó muy mal porque hemos sido como hermanas toda la vida. Entonces a mí se me fue la perola y le solté cosas que no tenía por qué decirle».

«A partir de ahí -concluía-, nuestra relación se enfrió muchísimo y, a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe pero no tenemos esa relación tan estrecha. Que me arrepiento muchísimo, de verdad. muchísimo, pero las cosas pasan y no se puede hacer nada», dijo dejando claro que su reconciliación es algo inviable. Unas declaraciones que ha dado mucho que hablar.

Tras esta dura confesión, los padres de las dos jóvenes han querido pornunciarse al respecto. «Que uno se dé cuenta de los errores que comete es positivo, pero no quiero pronunciarme en ese tema porque es una cosa de ellas. Que Alejandra lo haya hecho público me parece bonito y me gusta. Yo a Alejandra la quiero mucho», ha dicho Makoke.

Su ya exmarido, Kiko Matamoros, también ha opinado sobre el tema: «Le agradezco mucho a Alejandra que haya sido sincera y las palabras que ha tenido públicamente culpabilizándose de lo que había pasado. Sé que las dos se querían muchísimo, que eran confidentes la una de la otra, que se han divertido» y ha añadido: «Son cosas que en la edad que tienen pueden suceder», ha zanjado.

Por su parte, su compañera de programa, Terelu Campos, ha asegurado que las jóvenes mantienen relación: «Alejandra no fue al cumpleaños de Ana porque estaba en Málaga conmigo» y ha confesado que «nuestras broncas jamás han influido en la relación de nuestras hijas. Cuanto más enfrentados hemos estado ha estado Alejandra en la que era mi casa, con total naturalidad y total normalidad»