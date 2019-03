MTMAD La reacción de Anita Matamoros tras la «disculpa pública» de Alejandra Rubio A través de su cuenta de «MTMAD», la plataforma donde comparte vídeos personales, la hija de Terelu Campos respondió a una pregunta muy íntima

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se sinceró ayer sobre los motivos de la enemistad que desde hace tiempo mantiene con Anita Matamoros, la hija de Makoke y Kiko Matamoros.

A través de su cuenta de «MTMAD», la plataforma donde comparte vídeos personales, la «influencer» respondió a una pregunta muy íntima: «Cuéntanos una discusión de la que arrepientes. ¿A quién pedirías perdón?», se interesaba uno de sus seguidores. Ante esta cuestión, la nieta de María Teresa Campos lo tenía claro: «Me arrepiento de muchas cosas porque yo suelto veneno por la boca cuando me enfado, se me va el cable y suelto lo primero que se me pasa. Una persona a la que le hice mucho daño así por la cara, porque se me cruzó el cable (...) es Anita», confesó.

A continuación detalló el por qué de la bronca: «Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga y porque la gente me comía la cabeza básicamente y porque escuché a gente que no tenía que escuchar le dije que no iba, y obviamente a ella le sentó muy mal porque hemos sido como hermanas toda la vida. Entonces a mí se me fue la perola y le solté cosas que no tenía por qué decirle».

«A partir de ahí -concluía-, nuestra relación se enfrió muchísimo y, a día de hoy, nos queremos muchísimo, yo adoro a Anita, todo el mundo lo sabe pero no tenemos esa relación tan estrecha. Que me arrepiento muchísimo, de verdad. muchísimo, pero las cosas pasan y no se puede hacer nada», dijo dejando claro que su reconciliación es algo inviable. Unas declaraciones que ha dado mucho que hablar.

Por su parte, la hija de Makoke y Kiko Matamoros se ha mantenido al margen y ha continuado haciendo su vida diaria. Lejos de responder a la que en otro tiempo fuera su gran amiga, Anita ha optado por continuar con sus rutinas y no entrar al trapo. Habrá que esperar para comprobar si finalmente se pronuncia sobre esta cuestión.