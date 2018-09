La mujer de Joaquín denuncia en Instagram el robo que sufrió junto a sus hijas «No podré entender en la vida cómo vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente, sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso», escribió una indignada Susana Sabol

Casi siempre que a alguien le roban la cartera, más que la rabia por el dinero perdido, lamentan la pérdida de documentos más sentimentales, como fotografías o entradas de cine. Una rabia que ahora siente Susana Sabol, esposa de Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié.

La propia Sabol ha relatado en Instagram cómo ha sido víctima de un robo este fin de semana mienras paseaba con su madre y sus hijas por Marbella. Alguien metió la mano en su bolso llevándose su cartera, por suerte sin causar sobresaltos a las cuatro mujeres.

«Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida cómo vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente, sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso y te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas... Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa. Para todos aquellos que roban quiero que sepáis que la vida no funciona así... solo crecéis en la mierda», escribió muy enfadada en su perfil, donde ha encontrado el apoyo de sus miles de seguidores.

Para superar el susto ha contado con la ayuda de su marido, con quien forma una de las parejas más estables del fútbol español. Susana y Joaquín contrajeron matrimonio en julio de 2005 y son padres de dos niñas, Daniela y Salma.