Fue un ocho de marzo de 2008 cuando Pilar Rubio y Sergio Ramos coincidieron por primera vez durante el programa de «Se lo que hicisteis» en el que la televisiva trabajaba como reportera. Desde que sus caminos se cruzaron y a pesar de que en ese primer momento la magia no fue a más, sus caminos se predestinarían para siempre, cuatro años después del primer encuentro, el amor surgió entre ambos manteniéndose muy unidos desde entonces.

Es imposible negar que son una de las parejas estrella del ámbito nacional, no solo por su relevancia entre la socialité, si no por lo enamorados que están el uno del otro y así lo han reflejado siempre. Desde que empezó su amor no ha dejado de crecer, además de ser el máximo apoyo el uno del otro, la pareja ya son padres de tres hijos (Sergio, marco y Alejandro) .

Por lo que se ve, las citas románticas es uno de los puntos fuertes de la pareja, ayer día 22 de agosto, la pareja celebraba su sexto aniversario con una romántica cena. Ambos publicaban en sus respectivos perfiles de Instagram una bonita instantánea dándose un beso, Pilar Rubio acompañaba la imagen con un romántico comentario: «Una noche especial, 6 años hace que cruzamos miradas y desde entonces cada día a tu lado es mágico. Te quiero, mi amor». para este sexto año tienen muchas cosas que celebrar.

Además del nacimiento de su tercer hijo en marzo, el pasado 17 de julio la pareja se comprometió, la presentadora subió en su perfil social una foto junto al futbolista en la que comentó: «He dicho sí».

El futbolista organizó una cita muy emotiva, en pleno centro de la capital madrileña y en uno de los lugares más exclusivos, el «Luxury Purple Club», con la colaboración de Manuel Carrasco, el chef Paco Roncero y otros amigos, Sergio Ramos conquistó la mano de Pilar Rubio y la pidió que fuese su mujer.