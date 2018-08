Sara Carbonero ayuda a su hijo Martín a superar su gran miedo El mayor de los pequeños de la influencer e Íker Casillas ha conseguido enfrentarse a su temor a las olas

Una de las grandes ventajas con la que cuentan Íker Casillas y Sara Carbonero en Oporto es el hecho de tener playa. A ambos les encanta disfrutar de un día de sol y es frecuente, como así dan constancia sus redes sociales, verles a la orilla del mar con sus dos hijos: Lucas y Martín.

Un hábito que al mayor de los hijos de la pareja no le terminaba de convencer por su gran miedo a las olas. Menos mal que, gracias a su madre, ya lo ha superado en la última excursión que han hecho. Así lo ha contado la propia Carbonero en su cuenta de Instagram, en la que ha subido muy orgullosa dos fotografías en las que están ambos frente al mar.

«La tarde en la que conquistamos el miedo», escribía en su red social la mujer del futbolista muy orgullosa del pequeño logro que había conseguido su hijo Martín en la playa en Foz do Douro.

Carbonero no puede estar más feliz con la vida que lleva en Oporto, lugar de residencia desde que el portero fichase por el equipo luso. Sin embargo parece que la presentadora se ha quedado con las ganas de formar una familia numerosa, así lo ha dejado caer hace unas semanas durante una entrevista con la revista «Love»: «Siempre lo hemos dicho, que no nos gustaría que pasara mucho tiempo para que los hermanos no se lleven mucho, pero ya os enteraréis cuando sea», ha declarado. A pesar de tener dos hombrecitos, Carbonero no tiene preferencia por una niña: «Ahora mismo no la echo en falta. Con mis chicos estoy muy contenta».