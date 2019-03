Las mentiras en la guerra de Lourdes Montes y Eva González Según la revista «¡Hola!», la relación familiar entre los hermanos y sus esposas no es tan idílica como parece

ABC Madrid Actualizado: 14/03/2019 01:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ayer por la mañana los quioscos de toda España abrían con la portada de la revista «¡Hola!» en la que se desvelaba una supuesto enfrentamiento entre las cuñadas Eva González y Lourdes Montes, mujeres de Cayetano Rivera y Francisco Rivera respectivamente. En el reportaje interior, la revista hablaba de guerra abierta, desplantes, desaires e incluso una tensión que corta el aire. «Una polémica, con tintes de culebrón, con dos sevillanas muy mediáticas». Y es que tal y como aseguran, el pasado fin de semana se produjo un momento de tensión en Almonte (Huelva) en un evento en el que la mujer de Francisco Rivera presentaba los nuevos diseños de su firma en su vuelta al trabajo tras su baja de maternidad por el nacimiento del segundo hijo de la pareja, Curro.

Desplantes

- Gtres

Durante la presentación hubo una ausencia destacada, la de Eva González, que en el momento se excusó por motivos profesionales de su marido. «Justo mañana torea y me tengo que ir para casa para quedarme con el bebé, así que no podré estar», dijo. Sin embargo esta no era la primera vez que la mujer de Cayetano Rivera se ausentaba en algún evento familiar de este tipo. Cuando los periodistas le insinuaron que su ausencia se debía a una mala relación entre las cuñadas, la presentadora de televisión se limitó a responder: «Es tal la tontería que me da hasta cosa desmentirlo».

Por su parte Lourdes Montes, durante la presentación de la nueva colección, también quiso quitarle credibilidad a los rumores asegurando que se había visto hacía dos días y que «de verdad, no hay ningún problema». Unas declaraciones por ambas partes que no llegaron a convencer demasiado pues según publicaba ayer la revista, la televisiva todavía no conoce a Curro. «Que Lourdes Montes y Eva González no son las mejores amigas está tan claro como que en Sevilla y en agosto no va a nevar», se puede leer en la publicación.

Guerra fría

Incluso la publicación llega a comparar la relación de las cuñadas con la que mantienen Catalina de Cambridge y Meghan Markle, quienes se encuentran en medio de una supuesta «guerra fría» que está provocando el distanciamiento de los Príncipes Guillermo y Harry. Y es que por todos es sabido la buenísimas relación que mantienen los hijos de Paquirri y Carmen Ordóñez.

Ante la noticia, el primero que no ha tardado en responder a la revista ha sido Francisco Rivera, quien a través de «Espejo público», programa en el que colabora, no solo ha desmentido los rumores, sino que incluso ha llegado a afirmar que ambas pasaron el fin de semana juntas y que «estuvieron el domingo comiendo en casa».