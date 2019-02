La impactante declaración de Francisco Rivera sobre su hijo: «No sirve para nada» El torero ha confesado numerosos detalles sobre su vida privada en un reciente acto público

Freancisco Rivera(45 años) se estrenó como padre hace 19 años con su hija mayor, Cayetana, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo (50). Sin embargo, el torero ha vuelto ha revivir la paternidad de la mano de su actual mujer, Lourdes Montes (35). Carmen (4) y el pequeño Curro son ahora el centro de atención de toda la familia.

El hijo de los fallecidos Carmina Ordóñez y «Paquirri» se ha sincerado sobre la relación que mantiene con cada uno de sus retoños. «El pequeño ahora mismo no sirve para nada. La madre disfruta vistiéndolo, cambiándolo, peinándolo, pero no sirve para nada», ha bromeado, según recoge la agencia «EFE».

Tampoco han faltado palabras de cariño para su hija mayor, Cayetana: «Hemos compartido cosas muy especiales y tenemos una relación especial, hemos estado los dos solos mucho tiempo». Además, tal y como ha publicado la agencia citada, incluso ha hablado sobre cómo va larelación con su ex mujer: «Gracias a Dios muy bien, Cayetana nos da estabilidad a todo el mundo».

Ahora mismo, confiesa, la mayor parte de las atenciones se las lleva su hija mediana, Carmen, con quien «está muy loco». Ambos acuden juntos al campo y montan a caballo, algo que el torero disfruta muchísimo. Sin embargo, parece que Francisco Rivera se siente completo y ha confesado que, a pesar de los deseos de Montes de tener un tercer hijo, él se quiere plantar ya. «No quiero ser un 'papuchi', ahora me voy a cortar la 'colita'».

En el encuentro también se le ha preguntado por la supuesta mala relación entre su mujer y Eva Gónzalez (38), esposa de su hermano Cayetano (42): «Tienen un trato cordial y familiar», ha expresado para quitar hierro al asunto y culpa a la distancia y las apretadas agendas.

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo no atraviesa su mejor momento desde que el pasado lunes falleciera su perro Calitin, quien acompañó a la familia Alba durante años. Aún así, la Duquesa de Montoro ha querido agradecer a través de las redes sociales todo el cariño recibido tras anunciar el repentino atropello de su mascota. «No me siento con ánimo pero todos aquí en casa os damos las gracias», ha escruto en su red social.