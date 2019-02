Instagram Cayetano Rivera «se burla» públicamente de su mujer, Eva González La presentadora siempre ha reconocido que le cautiva la música, sin embargo parece que la parte práctica no se le da demasiado bien

Eva González, quien dejó «MasterChef» para emprender una nueva aventura con «La Voz» a finales del año pasado, no ha dejado de promocionar su programa a través de las redes sociales. «Vengo con nervios y con muchísima ilusión. No sabéis que he sentido al pisar este plató por primera vez», dijo a principios de noviembre a este medio la sevillana. De hecho, confesó que cada vez que veía a Jesús Vázquez presentar el programa pensaba la suerte que tenía su compañero. Esa fue una de las razones por las que aceptó este reto junto a que con este formato no tendría que viajar tanto y por lo tanto le permitiría estar más cerca de su pequeño.

La presentadora siempre ha reconocido que le cautiva la música, sin embargo parece que la parte práctica no se le da demasiado bien. Así lo desveló su marido, Cayetano Rivera, en el perfil de Instagram de la sevillana. «¿Qúe tal me iría de asesora?», escribía la presentadora bajo una imagen en la que aparecía sentada entre los «coaches» de esta edición de «La Voz». «Mejor que de cantante...», le contestaba su marido. Un comentario que ha provocado la risa del resto de usuarios de la red social.

La pareja, que hace algo más de tres años contrajo matrimonio en la localidad natal de la novia, Mairena de Alcor, se convirtió en padres primerizos en marzo de 2018. Ambos siempre habían estado de acuerdo en que, llegado el momento, su bebé sería sevillano, y así ocurrió.

La víspera del parto Eva disfrutó de una de las representaciones del Circo del Sol, dejando claro que se ha encontrado en perfecto estado hasta el último momento. Prueba de ello es que siguió grabando el programa «MasterChef» casi hasta el final. «Soy una mujer embarazada, no una enferma», declaró Eva en su momento, callando de esta manera las voces que apuntaban a que dejaría las largas sesiones de rodaje del concurso de cocina.