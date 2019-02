Meghan Markle manda mensajes de apoyo a trabajadoras del sexo en plátanos

Cada una de sus apariciones públicas demuestran que Meghan Markle no es un miembro más de la Familia Real británica, que se rige por el protocolo y acata cada cosa que le dicen sin rechistar. Aunque intenta adaptarse lo mejor posible a las costumbres de la Reina Isabel II, la mujer del Príncipe Harry tiene su propia opinión y personalidad.

Su último acto público es un prueba más. En su visita a una organización benéfica en la ciudad británica de Bristol, que ayuda mujeres a liberarse del trabajo sexual, la falta de vivienda y la adicción, Meghan Markle decidió darles su apoyo de una manera muy original.

Decidió escribirles a mano mensajes positivos escritos en plátanos que, posteriormente, se entregaron en las calles, como se puede apreciar en las imágenes. Forma parte de un paquete de alimentos dirigido a trabajadoras sexuales junto con mantas, condones y botellas de agua caliente, además de ofrecer asesoramiento de profesionales para apoyarlas.

VIDEO: When Meghan decides to write the banana messages at @One25Charity#RoyalVisitBristolpic.twitter.com/yC4FEnfxKT