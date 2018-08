El tío de Meghan Markle se une al frente contra la duquesa de Sussex por no ser invitado a la boda Michael Markle, hermano de Thomas Markle, acusa a la mujer del Príncipe Harry de no darle las gracias por la ayuda que le brindó a lo largo de su vida

Meghan Markle sigue acumulando enemigos, y no precisamente lejanos. La duquesa de Sussex se despierta cada día con un nuevo familiar enfadado por ella por las cosas que ha hecho -o no-, y los tabloides británicos están de lo más felices ante esta mina insospechada de entrevistas y titulares.

Michael Markle, ex diplomático norteamericano y tío de 78 años de la esposa del Príncipe Harry, ha sido el último en subirse al carro «todos contra Meghan». Su entrada triunfal en la lista de 'malos' la ha hecho con una entrevista en el «Sunday Mirror», donde se mostraba muy dolido con su sobrina por no haber sido invitado a su boda.

«No entiendo por qué se ha mostrado tan indiferente conmigo. No tiene motivos. Le ayudé mucho y no pedí nada a cambio», añade, recordando que cuando la joven tenía 20 años, intercedió por ella para que consiguiera una beca en la embajada estadounidense en Argentina. «He hecho más por ella que los demás. Probablemente sea el que más ha hecho por ella. Hablé personalmente con el embajador en Argentina por ella», asegura.

Aquejado de Parkinson, Markle vive en una caravana en Palm Beach (Florida) y dice que si Meghan se lo hubiera pedido, no hubiera tenido problemas para sustituir a su hermano y acompañar a la novia al altar. Además, deja caer que su falta de invitación podría ser culpa de la Familia Real británica: «No sé si la familia real la influenció o no. Pero no aceptaron a nadie más, así que no veo por qué habráin hecho una excepción conmigo».