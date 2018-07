«Odiaría morirme sin volver a hablar con mi hija»: la entrevista más dura con el padre de Meghan Markle Thomas Markle vuelve a mostrarse molesto con el comportamiento de la duquesa de Sussex en una larga conversación con The Daily Mail

Desde que su hija entrase en la familia real británica, Thomas Markle no ha dejado de ser protagonista en multitud de entrevistas.

La primera sorpresa vino cuando no acompañó a Meghan al altar en el día de su boda con el príncipe Enrique de Inglaterra, excusado por una dolencia cardíaca. La razón de peso, sin embargo, fue el descubrimiento de su amaño con una paparazzi para la venta de fotos pactadas del evento.

Desde entonces, Thomas no ha hecho más que hablar sobre su hija y la relación con su nueva familia. Desde México, a donde se ha retirado recientemente, y poco más de un mes después de la boda, contó a Good Morning Britain que Meghan había llorado cuando le dijo que sus problemas de salud le impedirían acompañarla al altar.

«Aterrorizada», «muy estirada» y «con una sonrisa falsa, de pánico»: así aseguraba Thomas ver a su hija, esta vez para The Sun. Habían pasado dos meses desde el enlace.

La última de sus entrevistas, sin embargo, está cerca de ser la más provocativa de todas. Nueve horas distribuidas en tres días ha sido el tiempo que ha concedido el padre de Meghan a The Mail on Sunday. Nueve horas que han dado para mucho, y en las que se ha reafirmado en su postura: «me niego a permanecer callado. Lo que me irrita es el aire de superioridad de Meghan. Ella no sería nada sin mí, la convertí en la duquesa que es hoy. Todo lo que es Meghan, lo hice yo».

En Dora Ragland, la madre de su hija, ve la causa de que Meghan se haya alejado de la familia Markle: «vale, es una niña de mamá y Doria tiene toda la atención». Thomas recuerda la época en la que aún pasaba tiempo con Meghan y recalca que fue él quien le pagó el viaje a Europa en el que se hizo la famosa foto en frente del Palacio de Buckingham: «¿Y obtuve algún reconocimiento por ello? ¿Me dio las gracias? Ahora ni siquiera me habla».

«Me duele que haya cortado del todo conmigo. Solía tener un número de teléfono y un número para mandar mensajes a través de sus ayudantes personales de palacio, pero después de decir unas cuantas palabras críticas sobre la familia real y cómo han cambiado a Meghan, han cortado toda comunicación conmigo», ha asegurado Thomas a The Mail, explicando que hace semanas que no habla con ella. «Esos números están desconectados, ya no funcionan. No tengo modo de contactar con mi hija», añadía.

Markle ha contado su intención de felicitar a su hija con una tarjeta el día de su cumpleaños, 4 de agosto, pero admite con frustración que probablemente no la verá: «si la mando al palacio de Kensington, o donde sea que viva ahora, será una entre miles».

A sus 74 años, Thomas reconoce no estar bien de salud: «es una suerte que esté vivo. Los hombres de mi familia no suelen vivir más allá de los 80 años, así que me sorprendería tener diez años más de vida. Podría morirme mañana. No sería algo tan malo. Tengo una cierta creencia en las filosofías budistas sobre la muerte. Sería más fácil para Meghan si muriera. Todo el mundo la llenaría de muestras de cariño. Pero espero que nos reconciliemos. Odiaría morirme sin volver a hablar con Meghan».

La relación con Palacio tiene enfadado a Markle, quien afirma que está siendo tratado «de forma confusa».

«Cuando Meghan tenía 11 años se vino a vivir conmigo hasta los 17 y luego se fue a la universidad. Eran buenos años, tenía dinero, podía permitirme lo mejor, buenos colegios, un buen hogar. Se ha convertido en la mujer que es gracias a todo lo que hice por ella. ¿Y tengo algún reconocimiento por ello? ¿Un gracias? Ni siquiera me habla. ¿Cómo de frío es eso?», declara Thomas.

«Meghan lo es todo para mí. La quiero y siempre lo haré», afirma Markle a pesar de todo. Sin embargo, hay una cosa que dice tener clara: no va a ser silenciado.