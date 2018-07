La marcha de Cristiano Ronaldo a Italia abre incógnitas sobre su patrimonio en España La prensa de Portugal asegura que el jugador quiere vender su casa de la madrileña Urbanización La Finca

La marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus abre un periodo de incógnitas acerca de su patrimonio en España. Su domicilio de lujo en la madrileña Urbanización La Finca pasa inmediatamente a estar en venta, según afirma el diario portugués ‘Correio da Manha’ citando fuentes muy próximas al ex jugador del Real Madrid.

Las mismas informaciones cifran el montante en torno a los 20 millones de euros, aunque la operación se encontraría en una fase incipiente. La razón no es otra que el deseo del ya ex ídolo del Bernabéu de desprenderse de sus propiedades españolas para lograr su objetivo de no tener ningún vínculo con el país y así evitar más problemas con Hacienda.

También posee 22 automóviles de alta gama, pero la mayor parte de ellos serán trasladados bien a Italia o bien a alguna de sus cuatro casas en Portugal, donde mantiene inmuebles en Funchal, en el Algarve, en Lisboa y en el pantano de la sierra de Gerês. No obstante, también dicen sus allegados que, muy posiblemente, se desprenderá de unos cuantos, tal vez para adquirir uno nuevo en Turín.

En relación a la apertura del tercer Hotel Pestana CR7, la incertidumbre también se cierne sobre esta operación en plena Gran Vía madrileña, en vista de que anhela inaugurar otra etapa en la ciudad italiana, sin verse afectado por las exigencias del Fisco español acerca de los ingresos procedentes de los derechos de imagen. Sus hoteles en Funchal y en Lisboa funcionan a pleno rendimiento, pero su círculo valora la posibilidad de congelar este negocio en Madrid para retomarlo con barniz italiano.

Lo que está claro es que el cambio total se ha instalado en la vida de Cristiano, con el golpe mediático de su desembarco en la Juve. De nuevo, será su madre, Dolores Aveiro, quien ejerza de balanza para equilibrar las coas y evitar que se produzcan sobresaltos. Así pudo comprobarse durante su viaje inicial a Turín, donde CR7 estaba acompañado por ella, por Georgina Rodríguez y por su hijo mayor, Cristianinho.

Mientras tanto, el aeropuerto internacional de Madeira ha consumado el relevo de su polémica estatua, obra del artista local Emanuel Santos y que desató numerosas críticas por la fisonomía del rostro esculpido. Finalmente, las burlas y quejas han llevado a la dirección del recinto a sustituir la pieza por otra más realista, tal cual corroboran los turistas al haberla aceptado de buen grado.