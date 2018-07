«Sálvame» Así fue «secuestrado» y amenazado Antonio Montero por intentar fotografiar a Cristiano Ronaldo Esta tarde ha acudido al plató de televisión para contar su versión de cómo fue retenido y amenazado por la seguridad del futbolista

El paparazzi y colaborador de «Sálvame» Antonio Montero ha acudido esta tarde como uno de los protagonistas del programa para relatar lo que sufrió al intentar fotografiar a Cristiano Ronaldo. Según explicó el fotógrafo previamente al el programa «Socialité», se encontraba en Grecia para fotografiar el momento en el que el futbolista recibía al presidente de la Juventus en el hotel, un trabajo que se vio truncado por los miembros de seguridad que le retuvieron y le amenazaron. «Estoy volviendo de Grecia de hacer a Cristiano y he tenido muchos problemas con la seguridad del hotel y la suya personal. Fui ‘secuestrado’ un par de horas», escribía el propio Montero en su perfil de Twitter. «Prefiere no bajar a la playa a que le haga una foto...¿Eso tiene sentido? Su intimidad está en su instagram», se preguntaba el paparazzi.

Horas después Antonio Montero acudía al programa nocturno del corazón de Telecinco para contar en primera persona todo lo que le ocurrió a manos de «los gorilas» del jugador. «Me interviene el personal de seguridad del hotel con bastantes malas maneras y amenazas y dándome a entender que no voy a hacer ninguna foto», explicó el fotógrafo. «Me dieron como alternativa dejarme en manos de la seguridad de Cristiano que: 'te va a tratar de una manera diferente'», y aseguró que «A mí la seguridad de Cristiano expresamente me dicen que no voy a hacer una foto de ese momento por encima de su cadáver», explicó.