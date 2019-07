Instagram Violeta y Fabio, de «Supervivientes», incendian las redes sociales con un sensual posado juntos Los ex supervivientes también han querido sellar su amor con un idéntico tatuaje, que simboliza su paso por la isla

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están dispuestos a gritar su amor a los cuatro vientos desde su regreso de Honduras. Con la vuelta a la rutina, la joven pareja ha tenido que hacer frente a todas las críticas que giran en torno a su polémica relación nacida durante el concurso. A pesar de ello, han preferido no hacer caso a los «haters» y vivir al máximo su romance.

Por todos es conocida la pasión existente entre ambos supervivientes, hasta el punto en que esta semana la ex tronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» y el modelo ítalo-argentino han protagonizado uno de los posados más tórridos del verano juntos. En ropa interior y con una actitud sensual a la par que sugerente, los jóvenes han publicado sus primeras imágenes como pareja oficial en sus respectivos perfiles de Instagram.

Por si fuera poco, su primer posado oficial ha ido acompañado de una sorprendente noticia, que se ha vuelto viral en pocas horas: Violeta y Fabio se han tatuado juntos. Se trata de un dibujo con mucho simbolismo para ellos, pues representa, por un lado, su paso por Honduras -el lugar donde se conocieron y enamoraron- y por otro, el amor que a día de hoy les une.

«Si no duele, no es amor», escribió el «influencer». En la imagen de Instagram puede apreciarse las muñecas izquierdas de ambos luciendo el símbolo de la palmera -que representaría las islas de Honduras- y el de un corazón -símbolo de su amor-. Mientras que la valenciana se ha tatuado el dibujo con la palmera arriba y el corazón abajo, Colloricchio se ha hecho un idéntico tatuaje solamente que al revés. De este modo, al unir sus brazos, forman un dibujo simétrico.

Segundo tatuaje por amor

No es la primera vez que Violeta Mangriñán toma la decisión de sellar su historia de amor con un tatuaje. Durante un viaje a Los Ángeles, la ex tronista de «Myhyv» quiso dejar constancia del amor que sentía hacia Julen -su ex pareja, a quien dejó en directo-, tatuándose el emoticono de Whatsapp del león, icono que empleaban en todas las imágenes que compartían juntos.