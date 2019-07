La polémica declaración de Violeta Mangriñán: «El hueso es tendencia» La exconcursante de «Supervivientes» ha respondido a las duras críticas sobre su extrema delgadez

Violeta Mangriñán abandonó la isla de «Supervivientes» por un problema de salud que le impidió seguir en el concurso. Como todos los concursantes de este programa, las condiciones extremas a las que se someten día a día origina cambios en el cuerpo y los que ha experimentado la extronista son los que más ha preocupado.

La valenciana ha vuelto de Honduras con siete kilos menos rozando a penas los 45 kilos. La preocupación ha llegado cuando ella ha reconocido que no busca recuperar el peso perdido ya que así podrá lucir y verse mejor en bikini. «Yo me veo estupenda, aunque la gente me diga que estoy horrible y que solo tengo cabeza. Yo me veo genial y tengo más ganas que nunca de ponerme bikini», comentaba en un vídeo. Ante este comentario, sus seguidores se han preocupado por la extrema delgadez de la exconcursante y han mostrado su preocupación en una ola de comentarios, algunos bastante ofensivos, en las recientes publicaciones de Violeta: «Por Dios, pareces un palillo de dientes», «Un bicho palo» o «Hay que comer algo más que solo eres silicona ahora». Tales críticas no le han sentado nada bien a Magriñán por lo que ha decido responder tajantemente: «Estoy hasta los cojones de que me llaméis anoréxica entre otros muchos piropos. Pero ese me enerva especialmente y no me puedo callar, porque padezco de incontinencia verbal».

Violeta ha dejado claro que no puede mantenerse callada ante las críticas y ha seguido justificando el problema: «Antes de estar en el mundo de la tele, mi jefa siempre me decía "el hueso es tendencia". Esto no quiere decir que la gente no coma ni que las niñas tienen que estar delgadas porque la gente que tiene unos kilos de más también es maravillosa»

La influencer ha recalcado que su delgadez no solo ha sido a causa del concurso sino que también se debe a los problemas de salud a los que se está enfrentando: «Obviamente no estoy sana, ya que por eso he tenido que abandonar el reality. Por ese mismo motivo sigo una dieta estricta a base de líquidos con proteínas».

Violeta se encuentra recuperándose tras pasar por quirófano para ser operada de la vesícula. Además, poco a poco está recuperando algún kilo que otro como comentó en sus «stories» de Instagram: «Vengo de Supervivientes, no de MasterChef. He perdido siete kilos que no me sobraban, de los cuales, para vuestra tranquilidad, ya he recuperado dos».