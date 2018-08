Instagram Las vacaciones de Cristina Pedroche y David Muñoz, al detalle La presentadora de televisión y el cocinero se encuentran disfrutando de unos maravillosos días en Perú, pero a pesar de los bonitos paisajes y la comida, la madrileña ha tenido algunos problemas

Cada año, los rostros más conocidos pasan sus vacaciones enIbiza y Mallorcasin saber que hay más mundo fuera. Pero no ha sido el caso de Cristina Pedroche y David Muñoz, que han preferido salir de la península para dejarse enamorar por exóticos paisajes y deliciosos platos de otras culturas. No es para menos, con un cocinero en la pareja, el gusto culinario sube de nivel y no se deja deleitar por simples platos.

El año pasado, los enamorados optaron por Japón, sin embargo, este verano se desplazaron hacia el otro punto del meridional para conocer a fondo la cultura latina de Perú. Machu Picchu, Lima y muchas otros lugares han sido visitados por la pareja en busca de nuevos sabores y nuevas experiencias para añadir a sus vidas.

Pese a todo, la comunicadora compartió con todos sus seguidores de Instagram una imagen en la que no pasaba por su mejor momento en el país: «Mi viernes ha sido muy frío y con dolor de tripa (no por la comida que la estoy disfrutando muchísimo) pero, ¿y qué? Estoy de vacaciones con mi amor, así que estoy bien feliz», comentó en una foto en la que se ve una Pedroche de rostro serio envuelta en un plumas negro.

Ya que muchas de las ciudades se encuentran a 3.000 metros de altura, son varias las personas que se quedan a medias en su viaje a Perú y sufren el soroche del país. Pedroche y Muñoz han podido soportarlo y han viajado de un lado al otro del país. Marido y mujer han compartido en sus respectivos perfiles sociales distintas instantáneas visitando los famosos paisajes de Machu Picchu, donde la televisiva no se olvidó de su querido Rayo Vallecano y subió una imagen posando con la bufanda del equipo de fútbol.

Viajes en tren y encontronazos con los típicos animales del país, las alpacas y las llamas. David Muñoz publicó una instantánea donde apreciaron a una llama con su dueña. Como curioso cocinero que es, no se fue del país sin descubrir el sabor de la alpaca en un plato tradicional: «Muy sorprendido con el sabor y la textura de la alpaca, jugosísima, sin nada de grasa, tierna y con un sabor similar a la ternera blanca pero un poco más intensa», comentó detallando cada punto del plato de la foto.

Pedroche se ha enamorado por completo del país, pero también le ha servido el viaje para enamorarse un poco más de su marido: «Descubriendo Perú a tu lado. Amando el país y amándote a ti», confesó en una de las publicaciones en las que sale haciendo carantoñas a su marido y con una tonta sonrisa.