Instagram Cristina Pedroche no soporta más las críticas: «Qué pena que tenga que leer estupideces» Esta era la primera vez que no la atacaban a ella sino a un niño de menos de un año de edad que publicó en su perfil de Instagram

Ser un personaje público no siempre es fácil. Muchos rostros conocidos se exponen a diario a un sinfín de críticas en las redes sociales, donde los usuarios libremente opinan bajo el signo del anonimato y muchas veces son hirientes. Cristina Pedroche es sin duda una de las famosas que más críticas recibe, siempre está en el punto de mira, ya sea por sus atrevidos «looks» de Nochevieja, su físico o su relación con el cocinero David Muñoz.

La última oleada de comentarios ha surgido en torno a una imagen que la presentadora publicó en su perfil de Instagram sosteniendo en brazos al hijo de una amiga. A los pocos minutos, la foto recibió una oleada de comentarios negativos sobre el color de piel del bebé y su supuesto sobrepeso. «Es negro como el carbón !!!! Arggg», «Qué lorzas» o «Está tan hermoso que se parece a mi bebé que tiene 7 meses», fueron algunos comentarios que se podían leer en la imagen.

Unos mensajes que enfadarom a Pedroche pues esta era la primera vez que no la atacaban a ella sino a un niño de menos de un año de edad. Ante esto, la presentadora decidió tomar cartas en el asunto y respondió a todos sus «haters» con un tajante mensaje: «Diego es un bebé precioso y, lo más importante, sano. Qué pena que su madre y la gente que le queremos tengamos que leer las estupideces de estos días. Diego es un niño feliz y no tiene ningún problema», sentenció. A lo que le respondieron con más críticas: «Lo que está mal es sobre todo sacar a un niño en Instagram, a ti se te ha ido la cabeza chica».

Lo cierto es que no es la primera vez que se tiene que enfrentar a este tipo de comentarios. Una simple foto publicada en Instagram puede ser la causante de una nueva polémica en torno a la presentadora. La mujer de David Muñoz ha tenido que soportar todo tipo de comentarios, desde «tienes tan poca personalidad que tienes que plagiar el estilo de las grandes. Asquerosa intrusa laboralista» hasta «eso es para lo único que sirves televisivamente, para enseñar. Todo el mundo sabe que eres la mujer florero de España, patética», o «luego no pidas que a la mujer no se le use como una mercancía, que haya igualdad... cuando eres la primera que lo usa como reclamo. Hay muchas formas de vender un perfume sin necesidad de quitarse la ropa», cuando publicó una imagen posando desnuda con unas joyas minimalistas y su perfume como únicos complementos. Ante esto, la presentadora intenta hacer oídos sordos, aunque en esta ocasión no ha podido evitar pronunciarse.