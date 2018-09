Youtube Anita Matamoros, tras su operación de pecho: «Pensaba que me iba a desmayar» La joven ha relatado uno de los momentos más duros del postoperatorio

Hace unos días, Anita Matamoros se despedía de sus redes sociales y anunciaba a sus seguidores que iba a someterse a una operacion para reducirse el pecho. Pero tras la intervención, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ya ha vuelto a Instagram.

Anita esta recibiendo todos los cuidados posibles de su familia y sus amigos, quienes se han preocupado de preparar su comida favorita e incluso de lavarle el pelo. Y ha sido precisamente gracias a esta última actividad como la joven ha dejado a la vista el resultado de su operación. Matamoros ya se ha quitado las vendas y luce sujetador deportivo, si bien mantiene algunas gasas para proteger su pecho del roce.

La joven explicó en su canal de Youtube uno «Me fui a duchar y a hacerme la cura, prefería enfrentarme yo sola y aprender. Me quite el sujetador y empecé a marearme montón, no sé si fue la impresión de verlas que me tuve que tumbar en la ducha y se me pasó el mareo y me las limpié, pero cuando salí de la bañera me las seque y empecé a marearme muchísimo, fue una sensación horrible y me senté en el váter porque dije 'me caigo', porque pensaba que me iba a desmayar y se me empezó a nublar la vista y dije me voy a desmayar, entonces me tumbé en el suelo», ha explicado la youtuber. Sin duda, uno de los momentos más duros del postoperatorio: «No sé ni como, llame a Diego y a Luna que estaban en mi casa y subieron corriendo. Me contaron que estaba blanca como la leche, pero se me pasó», termina contando Anita.

Mientras se recupera de la operación, Anita está preparando su marcha a Milán, donde va a iniciar sus estudios universitarios de Diseño de Moda. La marcha de la joven a italia coincide con un delicado momento familiar, en el que sus padres acaban de anuniar su divorcio y su mader va a convertirse en concursante de «Gran Hermano Vip».