Anita Matamoros pasa por el quirófano para operarse el pecho

Una decisión meditada y relacionada con la salud y no con la estética. Anita Matamoros (18) ha sido operada del pecho para reducir unas tallas de sujetador debido a los problemas de espalda que esto le generaba.

«Estoy bien», han sido sus palabra a la llegada al hospital. Sin embargo, previamente en su cuenta de Instagram contaba que las horas previas estaban siendo muy duras porque no podía ni comer ni beber nada.

Era la propia hija de Kiko Matamoros y Makoke la que comunicaba a sus seguidores de las redes sociales la decisión de pasar por el quirófano. «Lo primero, no me gusta tener tanto pecho y lo segundo, es incómodo: estudiando me duele mucho la espalda».

En esta misma declaración, Anita también quiso explicar porqué ha tomado esta decisión siendo tan joven, apenas un mes después de cumplir la mayoría de edad. «Me dijeron que hasta los 21 años no lo podía hacer, pero al final sí. Prefiero hacerlo ahora y quitármelo de encima porque el pecho que tengo ahora me incomoda mucho», ha manifestado.

Entre los comentarios de su última publicación, son muchos sus followers los que han querido mostrarle su apoyo. Sin embargo, también se pueden leer algunas quejas de mujeres que aseguran que tienen más pecho que ella y que no les ha hecho falta dar este paso.