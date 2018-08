Anita Matamoros se defiende de las acusaciones de falta de profesionalidad: «Juegan con mi trabajo» La hija menor de Kiko Matamoros y Makoke ha desmentido las informaciones que la acusaban de haber perdido su trabajo por no cumplir con los requisitos

Este jueves, el perfil de Instagram de Anita Matamoros sufría todo un terremoto. La hija de Kiko Matamoros y Makoke se ha visto obligada a desmentir unas informaciones que aseguraban que había perdido su trabajo por falta de profesionalidad.

«Es falso y algo que me perjudica porque tiene que ver con mi trabajo. Es todo mentira, no pueden jugar así con mi trabajo porque me gano la vida así», ha respondiendo la joven a través de su Instagram Stories.

La benjamina del clan, quien ha cumplido los 18 años hace una semana, ha lamentado que, aunque sabe que es un personaje público, se juegue así con su futuro. «Yo me voy a pagar mi universidad con mi trabajo», sostiene la joven.

Entre otras cosas, Ana ha pedido que se aporten pruebas de su supuesta falta de profesionalidad. Además, la joven ha desmentido que no publicara las fotos a tiempo o sin contar con la opinión de las marcas. «Tú envías la foto para que se apruebe y si no les gusta la tienes que repetir. Es imposible publicar algo que no quieran», insiste la joven.

Por su parte, desde su agencia de representación creen que todo se debe a una posible «vendetta» de un antiguo cliente, aunque prefieren esperar para dar más explicaciones ante un problema que se resolverá por vía judicial.