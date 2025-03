Acusan a Carmen Borrego de vender toda su vida: «Se enteran antes las revistas que la Policía»

La complicada etapa que ha afrontado Carmen Borrego durante este año parece no llegar a su fin. Tras abandonar su puesto como colaboradora en «Sálvame», someterse a una operación de papada que provocó las burlas de sus compañeros , la «tensa» relación con su hermana, Terelu Campos , o los rumores sobre la relación de María Teresa Campos y Bigote Arrocet se enfrenta a un nuevo disgusto que se repite en el tiempo.

Cuando se cumplen tres meses desde que la televisiva sufriera un robo en su casa en el que unos ladrones se llevaron unos 50.000 euros en objetos y joyas, su vivienda ha sido de nuevo asaltada . En aquel momento contó a la revista «Lecturas» que había tomado las medidas necesarias para que el episodio no volviera a repetirse. No obstante, no ha debido funcionar bien pues los ladrones han vuelto a entrar en su vivienda y han sustraído dos televisores.

Esta tarde, la colaboradora de televisión ha sido cuestionada por sus compañeros acusándola de vender su toda su vida a las revistas. «Se enteran antes que la Policía», le ha dicho Diego Arraba. «Yo no he vendido ninguna exclusiva. Me llamaron y yo no lo negué», ha respondido Borrego. «Pues qué casualidad que siempre se entera la misma revista », le ha espetado el colaborador ante los abucheos del público a la pequeña de las Campos . «No pienso entrar en el juego», ha zanjado.