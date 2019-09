María Teresa Campos «saca del armario» a Toñi Moreno en el estreno de su programa

Actualizado 19/09/2019 a las 02:46

Toñi Moreno está de enhorabuena. Este domingo ha estrenado, en prime time, nuevo programa en Telemadrid: «Aquellos maravillosos años». Y, para su estreno, ha contado con una invitada de excepción: María Teresa Campos. De la mano, han repasado todo lo que, en estos momentos, rodea la vida de la veterana presentadora, que se encuentra esperando un nuevo proyecto profesional.

María Teresa Campos acudió a «Aquellos maravillosos años» y comentó todo lo que le rodea a su vida, pero en un momento determinado hizo un gesto que sorprendió a muchos: sacó del armario a Toñi Moreno.

Durante la conversación, Moreno quiso abordar la situación sentimental de María Teresa Campos con Bigote Arrocet, una relación de la que la presentadora de Telemadrid es partidaria. Ante una frase de Toñi Moreno, diciendo que «a mí no me gustan los toros», la veterana ha contestado que «pensaba que ibas a decir "los hombres"», a lo que la conductora de «Mujeres y hombres y viceversa» ha respondido con un «tampoco».

Ante esta divertida situación, Toñi Moreno contestó con su personal sentido del humor. «Has venido y me has sacado del armario», le dijo a María Teresa Campos, que contestó afirmativamente. «Yo nunca he estado dentro de un armario», quiso matizar la conductora de «Aquellos maravillosos años», intentando continuar posteriormente la entrevista con el asunto de Bigote Arrocet.

Durante la entrevista, de igual forma, María Teresa Campos tuvo la oportunidad de comentar su paso por Telecinco, la que ya es su antigua cadena. Cuando fue preguntada sobre si veía los programas en los que se la criticaba abiertamente, Campos aseguró que ya no ve Telecinco, aunque dándole la vuelta a la respuesta: «Por las tardes veo "El secreto de Puente Viejo" e inmediatamente después veo a Arturo Valls en "¡Ahora Caigo!". Más tarde veo las bombas de Juanra Bonet», afirmó María Teresa Campos.

Además, confirmó que «por salud no veo lo que dicen de mí en esos programas de las tardes, pero hay gente que tiene mi número de teléfono y me escribe. A esas personas les respondo que son los colaboradores necesarios. Cada uno tiene que ver lo que quiera», aseguró la veterana presentadora.

El estreno de «Aquellos maravillosos años» tuvo lugar este domingo, aterrizando en la parrilla de Telemadrid con unos buenos datos de audiencia. Con 83.000 espectadores de media, consiguió obtener un 4,4% de cuota de pantalla en la Comunidad de Madrid (un 0,6% en la media nacional). Este dato supone una mejora del 0,6% durante la noche en comparación con la media de Telemadrid durante el domingo.