Los trucos de belleza de la Reina Letizia para estar radiante a sus 53 años

La Reina Letizia celebra este 15 de septiembre su 53 cumpleaños. En ABC Estilo hemos analizado su imagen impecable que es alabada por medios nacionales e internacionales. Más allá de las prendas de moda, a Doña Letizia le gusta cuidarse, y eso se ... traduce en una melena larga, brillante y abundante, en una piel luminosa y joven, y en un físico atlético. La esposa de Felipe VI desafía el paso de los años con elegancia y serenidad. ¿Cómo consigue parecer más joven a los 53 años?

La alimentación saludable, la clave de todo

Se sabe que a la Reina Letizia le preocupa mucho la alimentación desde hace años. Aunque ella es delgada, por genética, llevar una dieta equilibrada y variada es fundamental, por diferentes motivos: salud, pero también belleza, porque tanto la piel como el cabello son un reflejo de lo que se come. Hace unos meses, la influencer Paula Monreal (conocida en redes como @paulfeel) contó que la Reina, durante la entrega de los premios Planeta, se le acercó para preguntarle que era más sano, la croqueta o el torrezno. Ella le dijo que el torrezno, y Doña Letizia comentó que lo mismo. Esta simple anécdota sirve para ilustrar que se interesa por la alimentación.

Desde hace años se dice que es seguidora de la dieta Perricone, un plan alimenticio anti-inflamatorio y antienvejecimiento que prioriza alimentos ricos en antioxidantes, frutas y verduras, y reduce el consumo de azúcar, harinas refinadas, alcohol y alimentos ultraprocesados. «Los azúcares simples y los ultraprocesados generan inflamación, que a largo plazo se traduce en glicación, pérdida de colágeno y envejecimiento acelerado», explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Los Reyes y sus hijas durante sus vacaciones en Mallorca. GTRES

El ejercicio, el secreto detrás de sus brazos tonificados

El deporte es una de las prescripciones de los médicos a cualquier edad, para mantenerse en forma y mejorar la salud. Aunque hay que practicarlo a todas las edades, en los últimos años se ha hecho especial hincapié en que las mujeres deben realizar entrenamiento de fuerza para evitar la pérdida de masa muscular que acompaña a la menopausia. Doña Letizia, claramente, hace ejercicio de forma muy regular, porque sus brazos tonificados solo pueden ser el resultado de un entrenamiento exhaustivo de fuerza. Los buenos hábitos alimenticios, junto con el deporte, están detrás de su buen físico, pero también de su interés por un envejecimiento saludable. ¿Qué deportes practica? Desde rutinas con pesas, hasta escalada, yoga, pilates, etc.

Doña Letizia con un top sin mangas que deja al descubierto sus brazos tonificados. GTRES

Una melena larga, con canas y ultra brillante

Doña Letizia, como cada vez más mujeres, apuesta por dejarse el pelo largo superados los 50 años, rompiendo con ese tabú que aseguraba que la melena larga solo era para jóvenes. Es cierto que con los años el pelo envejece también, afinándose, mostrándose más débil y quebradizo e incluso reduciéndose significativamente por la caída capilar, y cortarlo es una buena recomendación. Sin embargo, la Reina lleva ahora el pelo más largo que nunca porque su melena derrocha salud: el brillo y el volumen (aunque este último también puede deberse a un buen secado) son sinónimos de buenas rutinas. Independientemente del champú y la mascarilla que use (se dice que es fiel al champú anticaída de la marca española Farma Dorsch), el pelo de Doña Letizia es fruto de su alimentación y sus cuidados, donde el descanso seguro que también juega un papel esencial.

Otro aspecto de su cabello sobre el que también se ha escrito mucho son sus canas. La Reina lleva años mostrándolas, dándole así a su imagen naturalidad. Nunca lo ha confirmado, pero según expertos capilares, puede que haya sustituido el tinte por los barros, una coloración natural, que matiza las canas, sin cubrirlas, y que responde a esa filosofía del cuidado natural que demuestra cada año asistiendo a la feria BioCultura de Madrid. Los barros, además, tienen la virtud de aportar mucho brillo y sensación de mayor volumen.

El cabello de Doña Letizia Larga, en color castaño y con canas, su melena destaca por su brillo, reflejo de su estilo de vida saludable. GTRES

Finalmente, si repasamos sus peinados, cada vez luce más la melena suelta, o recogidos sencillos como una coleta o un simple moño. Su filosofía del menos es más es otro de sus trucos para rejuvenecer.

Una piel luminosa y joven

A sus 53 años, la Reina luce un rostro radiante, con líneas de expresión, propias de la edad. Aunque siempre se ha considerado a la arruga como el principal signo de la edad, cada vez se presta más atención a otros marcadores como las manchas o la luminosidad. Doña Letizia saca un 10 en ambas, ¿cómo lo consigue? Evitando la exposición solar, y adoptando unos hábitos saludables. La ciencia ha demostrado que envejece más el sol, la falta de sueño, el azúcar o el tabaco, que el propio paso de los años. De nuevo volvemos al inicio de nuestro análisis, alimentarse bien, dormir las horas suficientes, hacer ejercicio… se reflejan en la buena salud de la piel.

La Reina Letizia cumple 53 años. GTRES

Obviamente también es necesario cuidarla y sí, la Reina se cuida. Lo sabemos por las pistas que ha ido dejando: utiliza cremas para el cuidado facial y el contorno de los ojos, también acude a centros de belleza para realizarse tratamientos. Es amiga de dermatólogos tan reputados como Pedro Jaén, quien seguramente le habrá aconsejado la mejor rutina para cuidar la piel: limpieza, un sérum antioxidante por la mañana, protección solar alta todo el año, y por la noche, tras la limpieza, activos renovadores como el retinol y los alfahidroxiácidos.

El maquillaje: natural y potenciando su mirada

Doña Letizia tiene unos ojos muy bonitos de color verdoso, y precisamente el maquillaje que utiliza va siempre dirigido a potenciarlos. Aunque en algunos eventos, puede arriesgar con un look más sofisticado, en general, la Reina apuesta por un maquillaje natural: una piel unificada con una base de maquillaje ligera con acabado luminoso, un toque de colorete en las mejillas, el mejor aliado para esculpir el rostro y parecer más joven, un pintalabios natural, en rosas o simplemente un gloss brillante para aportar jugosidad a los labios, y su maquillaje de ojos. En la mirada, siempre luce lápiz para enmarcarla, máscara de pestañas (incluso en alguna ocasión lleva algún tratamiento tipo lifting, que le ayuda a abrir más la mirada, pareciendo más joven), sombras en tonos marrones, rosas o melocotón, y unas cejas perfectamente definidas (otro truco para aportar juventud al rostro).

Incluso en eventos de gala, como la entrega de los Premios Cavia de ABC, Doña Letizia elige un maquillaje natural. GTRES

Su bronceado sin sol

En cuanto llega el buen tiempo, y es posible ver sus brazos y sus piernas (algo que incluso sucede en invierno, porque se sabe que no le gustan las medias), llama la atención el bronceado que luce la Reina: un tono moreno muy luminoso, con acabado glitter. Doña Letizia no toma el sol, pero sí es fan de productos que aportan color a la piel sin los riesgos de los rayos UV. El bronceado no es saludable nunca, pero es estético, y sienta bien. ¿Cómo lo hace? Autobronceadores, cremas con color, aceites con partículas doradas o maquillaje corporal están detrás de ese bronceado sin sol, uno de sus trucos de belleza más favorecedores. Podría usar el Body Bronzing de Farma Dorsch, una firma que se sabe que utiliza la Reina, y que cumple con esa filosofía que le gusta: 'clean beauty'.