Tatuajes, manicura, mejillas quemadas por el sol: el posado de Aitana reúne todas las tendencias que adora la generación Z

Aitana Ocaña disfruta de sus vacaciones en alta mar, tras los últimos conciertos en Madrid y Barcelona. La artista española ha compartido en su perfil de Instagram unas fotos en bikini, en la cubierta de un yate, con las que ha incendiado las redes sociales. Más allá de su escultural físico, moldeado a base de horas en el gimnasio, nos hemos fijado en los detalles 'beauty'. Ataviada únicamente con un bikini blanco de triángulo de la firma Dsquared2, la catalana ha vuelto a demostrar por qué es fuente de inspiración para la generación Z. Desde su pelo suelto cortado a capas, hasta sus tatuajes, pasando por su manicura o sus mejillas 'sunburn', una de las tendencias que, a pesar de su peligrosidad, triunfa en TikTok.

El corte de pelo de Aitana

La cantante lleva un corte 'shaggy', caracterizado por sus múltiples capas a diferentes alturas con las que consigue una melena con mucho movimiento. Además, no falta su característico flequillo, que luce al ras de las cejas, y que se ha convertido ya en su seña de identidad. En las imágenes, Aitana apuesta por dejar su pelo negro suelto, con un aire 'effortless'.

Los tatuajes de Aitana

Las imágenes en bikini dejan al descubierto la piel de la artista en la que ha ido tatuándose diferentes motivos a lo largo de estos últimos años. Se trata, en general de tatuajes pequeños, letras, números, alguna palabra… con los que ha ido dejando constancia de su vida. En el hombro izquierdo luce una estrella, también en el brazo izquierdo se puede ver el hada de pelo largo, flequillo y alas, la palabra 'munay', un concepto quechua que significa amor absoluto, a uno mismo y la familia, un girasol y las iniciales de los nombres de sus padres (C y B). En el brazo derecho, la artista tiene diversas mariposas (sobre las que ha manifestado que le gustan mucho porque significan transformación) y otros dibujos curiosos como un cuenco, una serpiente o el 1727, que fue su número de casting en Operación Triunfo, el concurso que la lanzó a la fama. Además, la artista también luce en la espalda un leopardo.

Mejillas quemadas por el sol

Aitana luce su piel bronceada, tras unos días de vacaciones, algo que resulta especialmente evidente en el rostro, gracias a los primeros planos que ha compartido. La artista ha sucumbido a la tendencia del 'sunburn' que, en redes sociales como TikTok, atrae especialmente a los jóvenes, a pesar de las contraindicaciones médicas, y que consiste en lucir las mejillas y la nariz bronceadas, con un tono casi rojizo, sinónimo de quemadura. Es importante recordar que, según los dermatólogos, cualquier tipo de bronceado supone un daño en el ADN de las células de la piel.

Su manicura

En otra de las fotos que ha compartido Aitana a través de su perfil de Instagram muestra la manicura, el complemento 'beauty' por excelencia para mujeres de todas las edades, y en particular para las más jóvenes. En esta ocasión la cantante ha apostado por una manicura en color claro, puede ser un blanco o rosa nude, añadiendo en algunas de sus uñas la silueta de una flor en color fucsia. Se trata de un diseño muy veraniego, femenino y en tendencia, que al hacerse con tonos suaves queda muy elegante.

Aitana completa su look con unos aros pequeños plateados.