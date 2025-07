Nieves Álvarez desvela los secretos de su peinado estrella, el recogido del verano

Muchas veces, ante un plan de última hora que no teníamos planificado, el pánico nos envuelve por no saber que ponernos o que hacernos en el pelo. Para resolver un dilema así, la modelo Nieves Álvarez no tiene ninguna duda y acude a su peinado de confianza: un moño bajo al que ella misma denomina 'Nieves'.

La modelo ha publicado un tutorial en su perfil de Instagram donde, junto a su peluquera Pilar Lucas, muestran el paso a paso de su recogido más icónico.

Este peinado es ideal para todo el año pero más para esta época estival. Un peinado fácil y sencillo, cómodo y muy elegante con el que te aseguras ir guapa y fresquita a ese evento de última hora que no estaba en tu agenda.

Nieves Álvarez, el estilo y la elegancia personificados

Nieves Álvarez es un claro ejemplo de la elegancia a la hora de vestir en nuestro país. La modelo derrocha glamour en cada uno de sus post de Instagram donde, además de mostrar sus looks de red carpet, enseña sus outfits del día a día mostrando cómo vestir bien también durante el verano.

En esta ocasión, Nieves Álvarez luce un vestido largo de estampado de leopardo. Con un escote en V y una abertura en la pierna izquierda, la también presentadora acompaña su outfit con un collar granate, unos pendientes pequeños y el resto de complementos como el bolso de mano o el reloj en dorado. Su peinado es distinto a lo que nos tiene acostumbrados, la trenza mohicana, que comienza en la parte de arriba de la cabeza y que finaliza en un moño bajo.

En esta publicación podemos ver a la madrileña con un conjunto ideal de la marca francesa Maje, perfecto para la época estival. El look se compone con una camisa y una falda de color azul marino con bordados blancos. Lo acompaña con unas sandalias de tacón bajo blancos y un bolso tipo capazo de mimbre de tonos naranjas y blancos, con todas las joyas doradas.

Este último look es estupendo para ir confortable a un plan de turismo o un paseo por la ciudad. Una camisa y un pantalón de lino, un tejido ideal frente a las altas temperaturas, que la modelo ha combinado con unas sandalias negras, cinturón a tono y unas gafas de sol.

Nieves Álvarez sigue siendo uno de los grandes referentes de moda de nuestro país. Desde su debut a los 18 años, la modelo y presentadora se ha convertido en un icono en todo el mundo, participando en pasarelas tan importantes como las de París o Nueva York.