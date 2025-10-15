Sam McKnight, el peluquero de Diana: «Quería un corte de pelo fácil de llevar, que destacara sin llamar la atención»

Sam McKnight fue el estilista de Diana de Gales durante sus últimos años de vida. Se conocieron en una sesión de fotografías para la edición británica de la revista Vogue, y ante la pregunta de la princesa de qué haría con su pelo, ... él le contestó que dejarlo más corto. A partir de allí, el británico se convirtió en su peluquero, modernizando su imagen, y ayudando a empoderar a una Diana cuyo matrimonio con el entonces heredero al trono británico hacía aguas. San McKinght, que, además, ha trabajado con cientos de modelos y ha sido el estilista de otras muchas famosas, como Linda Evangelista, Kate Moss, Cate Blanchett o Bella Hadid, ha estado de visita en España para reunirse con la prensa de belleza y presentar su línea capilar: Hair by Sam McKnight, (a la venta en Abanuc), pensada para trasladar la magia del backstage a la rutina diaria. También hemos podido charlar con él sobre el icónico corte de pelo de Diana y las tendencias de la temporada.

- ¿Cuál fue la inspiración para cortarle el pelo a Lady Di?

Quise capturar la esencia de Diana: fresca, moderna, accesible, pero con un toque de atrevimiento. Quería algo natural, fácil de llevar, pero que también destacara sin llamar la atención. Así que le di un corte que no solo se sintiera moderno en una época de cambio (era principios de los 90), sino que también fuera fácil de peinar y tuviera movimiento, algo que pudiera evolucionar con ella. No se trataba de seguir tendencias, sino de definir su propio estilo.

Fotografía del archivo personal de Sam McKnight, con la princesa Diana de Gales. DR

- ¿Si hoy viviera Diana, llevaría el mismo corte de pelo o cree que habría cambiado?

Sinceramente, no sabría decirlo. A Diana le encantaba evolucionar, sentirse moderna sin perder la elegancia. Me imagino que conservaría esa suavidad característica, pero quizá jugaría con el largo. A pesar de que también entendía la importancia de ser una figura pública firme y cómo el mundo la veía como la princesa del pueblo, esto se reflejaba en cómo vestía, peinaba y maquillaba.

- ¿Qué les recomienda a sus clientas, mantenerse fieles a un corte de pelo toda la vida, o experimentar diferentes estilos?

¡La vida es demasiado corta para un solo peinado! El cabello es tu mejor expresión. Prueba cosas, arriésgate, pero siempre escucha lo que tu cabello te dice. A veces encuentras un estilo que te sienta como si fuera tu uniforme, pero no tengas miedo de cambiar las cosas cuando te apetezca. ¡Al fin y al cabo, el cabello vuelve a crecer!

- Kate Moss, Cate Blanchett, Linda Evangelista… ¿qué famosa tiene el mejor pelo?

¡Es como pedirme que elija a mi hija favorita! Cada una tiene algo extraordinario en su cabello. Kate tiene esa naturalidad, Cate, elegancia y versatilidad, y Linda tiene una capacidad camaleónica para transformarse. He tenido la suerte de trabajar con todas, y cada una aporta algo único. Lo 'mejor' se trata de que la personalidad brille.

El peluquero de las más de 200 portadas de Vogue Sam McKnight definió la manera en la que el cabello se entiende en la moda. Dejó Londres para instalarse en Nueva York en los 80. Allí trabajó con las supermodelos del momento, Linda Evangelista, entre otras. Luego llegó Kate Moss y más recientemente Cara Delevingne. DR

- ¿Qué cortes de pelo se llevan siempre?

Formas clásicas con un toque moderno. Un bob impecable, un pixie atemporal o un corte en capas que se mueve con el cabello. La clave está en la precisión y en saber cómo trabajar con tu textura natural. Si lo haces bien, tu corte nunca se verá anticuado.

- ¿Qué tendencias veremos este otoño?

Ahora mismo, veo un par de tendencias que están surgiendo con fuerza esta temporada. Está el regreso del glamour, más pulido y brillante, un cabello con un toque de lujo. Un secado con secador, un bob con brillo y un recogido elegante y estructurado. Y la otra es volumen y textura. Ondas que realzan, capas suaves y un look más voluminoso y con cuerpo. Un guiño a los años 70 y 80 con flequillos desfilados y movimiento. Piensa en peinados impactantes, ondas extra vivaces y textura. Es divertido y coqueto.

Cool Girl es uno de los productos icónicos de la línea Hair By Sam McKnight, un texturizador para pelos finos, con el que consiguir el peinado despeinado de Kate Moss. La línea ahora también cuenta con champú y acondicionador. Están disponibles en Abanuc. DR

- ¿Cuál es el truco de cuidado del pelo en casa que siempre recomienda a sus clientas para llevar el pelo perfecto?

La salud de tu cuero cabelludo y cabello influirá y determinará la facilidad de mantenimiento y peinado. Es la base sobre la que construirás. Si quieres más volumen, elige un champú y acondicionador voluminizadores; si tu cabello necesita reparación e hidratación, asegúrate de que sea eso lo que le des. Además, a menudo, menos es más, en cuanto a peinado. Usa uno o máximo dos productos de peinado a la vez, y no sientas la necesidad de aplicarlos por todo el cabello. Úsalos donde los necesites. Si tus puntas están secas y necesitas una solución rápida, usa mi bálsamo nutritivo Happy Endings. Esto no significa que lo necesites en todo el cabello. Esto puede ayudar a que el peinado se mantenga más tiempo.