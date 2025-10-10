Suscribete a
De Demi Moore a Nicole Kidman y Blanca Suárez: el flequillo es tendencia este otoño

Encontrar el tipo de flequillo que favorece a cada mujer es la clave para acertar

Eugenia Silva, Blanca Suárez, Nicole Kidman y Demi Moore con flequillo. GTRES
El flequillo se ha convertido este otoño en la estrella de cualquier corte de pelo. En melenas largas, principalmente, pero también en otros estilos, como el bob o el long bob. Ya sea postizo, o real, son muchas las famosas que han decidido darle ... un giro a su look con este complemento. En el Festival de cine de San Sebastián, Blanca Suárez deslumbró con un flequillo mini, el más arriesgado. En el mismo certamen, Eugenia Silva y Sara Sálamo eligieron flequillos largos. Días después durante la celebración de la Semana de la Moda de París, otras celebrities como Pamela Anderson, Nicole Kidman o la influencer María Pombo apostaron por este complemento capilar. Hasta Demi Moore ha optado por refrescar su melena larga con un flequillo.

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

