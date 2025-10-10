De Demi Moore a Nicole Kidman y Blanca Suárez: el flequillo es tendencia este otoño

El flequillo se ha convertido este otoño en la estrella de cualquier corte de pelo. En melenas largas, principalmente, pero también en otros estilos, como el bob o el long bob. Ya sea postizo, o real, son muchas las famosas que han decidido darle ... un giro a su look con este complemento. En el Festival de cine de San Sebastián, Blanca Suárez deslumbró con un flequillo mini, el más arriesgado. En el mismo certamen, Eugenia Silva y Sara Sálamo eligieron flequillos largos. Días después durante la celebración de la Semana de la Moda de París, otras celebrities como Pamela Anderson, Nicole Kidman o la influencer María Pombo apostaron por este complemento capilar. Hasta Demi Moore ha optado por refrescar su melena larga con un flequillo.

Nicole Kidman apareció en el desfile de Chanel con un flequillo despuntado. GTRES

¿Por qué todas las famosas llevan flequillo este oto

La peluquera María Baras, directora artística del salón Cheska, nos cuenta que «este otoño el flequillo está de moda, lo han demostrado muchas famosas, y también lo hemos visto en la pasarela. El flequillo tiene el poder de suavizar las facciones, de refrescar una melena al instante y de rejuvenecer. Es perfecto para esas mujeres que buscan un cambio de look, pero no quieren cambiar el largo de su melena ni teñirse. Además, es un truco maravilloso para rejuvenecer, porque suaviza las facciones, pero también esconde las canas y las arrugas de la frente. Por otra parte, otras celebrities lo usan cuando llevan recogidos y coletas, y no quieren verse con toda la cara despejada, me acuerdo, por ejemplo, de María Adánez que lo suele llevar con coleta o moño».

María Adánez con flequillo lateral en la Semana de la Moda de Madrid. GTRES

¿Qué flequillo elegir?

Flequillos hay muchos, pero hay que saber cuál es el que mejor sienta, porque todos no favorecen a todos los tipos de rostro. «Los flequillos más radicales, que son los cortos y rectos, como el de Blanca Suárez, quedan bien en rostros alargados, porque los suavizan. Es un flequillo que acompaña, muy bien a cortes geométricos, tipo bob, pero hay que tener en cuenta que endurece las facciones. Un ejemplo es Pamela Anderson, que eligió este flequillo hace unos meses, y ahora, en cambio, ha acompañado su nueva melena shaggy, con un flequillo más suave, junto al cambio de color, su imagen es menos agresiva», explica María Baras.

Después Antes Pamela Anderson con un flequillo corto y con uno más largo. GTRES

La estilista aconseja «para rostros redondeados o cuadrados, flequillos con acabados más suaves, tipo cortina, los que se abren en medio, o los que se abren a un lado. A Sara Carbonero se lo hago mucho y es perfecto para acompañar a melenas largas. Dakota Johhson también es otra de las famosas que suele llevarlo así. Incluso Demi Moore se ha decantado por él, no sé si es postizo o no, pero me parece ideal para mujeres con una cierta edad, para afinar los rasgos y rejuvenecer».

Sara Carbonero con flequillo abierto. GTRES

Los estilistas de Blondie Madrid mencionan otro parámetro, para elegir el mejor flequillo, la longitud de la frente. «Cuanto más amplia es la frente, más opciones de flequillo hay (desde uno completo, hasta el cortina). Si la frente es más corta, funcionan mejor los flequillos ligeros o ladeados, que dejan respirar el rostro y no lo recargan».

Para no correr riesgos, también se puede probar con un flequillo postizo, un recurso capilar que, cada vez usan más famosas para determinados eventos. María Pombo apostó por él en la Semana de la Moda de París, y Blanca Suárez lo llevó en San Sebastián.

Los flequillos de las famosas de quita y pon Blanca Suárez y María Pombo han llevado flequillos postizos, mientras que Demi Moore, no se sabe, pero también ha añadido este complemento capilar a su melena. GTRES E INSTAGRAM

Su mantenimiento

El flequillo es tendencia, pero hay que saber que requiere mantenimiento. El abierto o cortina es el más fácil, ya que se integra en la melena conforme va creciendo, y no exige un cuidado específico. Sin embargo, los flequillos rectos o mini sí exigen un recorte regular, el primero para que no moleste a la vista, y el segundo para mantener su esencia. Además, se tendrá que lavar a menudo, porque al estar en contacto con la frente se puede ensuciar más que el propio cabello.