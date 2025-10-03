El cambio de look más rejuvenecedor de Pamela Anderson: ya no es rubia

Pamela Anderson ha vuelto a revolucionar su imagen a sus 58 años. Si ya hace unos meses dejó atrás su melena larga para estrenar un bob con microflequillo, ahora la actriz le ha vuelto a dar un giro a su corte de pelo, añadiendo múltiples capas. Pero la transformación capilar no ha quedado allí, porque, además, ha decidido decirle adiós a su icónico rubio, y teñirse de uno de los colores del otoño, el rojo cobrizo. El resultado no puede resultar más inspirador para mujeres de todas las edades y en concreto las que, como ella, superan los 50. La intérprete ha conseguido rejuvenecer su imagen con este nuevo look, que resulta más moderno y vanguardista.

Anderson, que está en París, como otras muchas famosas, asistiendo a los desfiles de la Semana de la Moda, ha lucido su nuevo long bob con capas, de diversas maneras, demostrando que, además de rejuvenecedor, es un corte de pelo muy versátil. El responsable del nuevo color y corte de pelo ha sido el peluquero parisino John Nollet, que también ha peinado a Carlota Casiraghi, Monica Bellucci, Nicole Kidman y fue el creador del icónico bob de Audrey Tautou en la película 'Amélie'.

El corte de pelo de Pamela Anderson es, en realidad, una nueva reinterpretación de su bob ya crecido, pero resulta mucho más moderno por sus múltiples capas que, además, aportan sensación de mayor densidad capilar, algo que todas las mujeres buscan, porque una de las consecuencias del envejecimiento capilar es, precisamente, la pérdida de volumen y de cabello. La actriz mantiene, además, el flequillo pero más largo, de forma, que se puede lucir, si lo desea, o integrar con la propia melena.

El cobrizo es uno de los colores por excelencia del otoño, y esta temporada no es la excepción. Tal como explica Santiago Agüero, hair expert de Kevin.Murphy: «Los tonos cobrizos son la máxima expresión de versatilidad y sofisticación esta temporada. Su riqueza cromática los hace ideales para todo tipo de pieles y estilos, desde los más atrevidos hasta los más naturales».

En los desfiles a los que ha acudido hemos podido ver a la actriz luciendo su nuevo corte de pelo de tres formas diferentes, demostrando así que el long bob o la media melena es muy versátil. Su look más moderno fue para asistir al desfile de Tom Ford, dándole a su traje negro gran sofisticación, al peinar el pelo hacia atrás con efecto mojado y volumen en las raíces.

En el desfile de Mugler, Pamela Anderson lució su long bob con ondas marcadas, consiguiendo así mucho volumen y a la vez un peinado moderno y desenfadado.

Para asistir al desfile de Shiaparelli, la actriz prefirió recogerlo, porque una de las bondades de esta melena es que también se puede recoger en un mini moño o mini coleta.

Tras ser un icono sexual en los 90 cuando se dio a conocer gracias a la mítica serie 'Los vigilantes de la playa', y estar desaparecida después durante años, Pamela Anderson se ha convertido, pasados los 50 años, en una abandera del feminismo, compartiendo su propia historia de abusos y maltratos a través de sus memorias. Además, en los últimos años la actriz se ha alejado de esa imagen explosiva que tuvo, apostando por la belleza natural, y prescindiendo del maquillaje en la alfombra roja.

Más temas:

Desfiles

Belleza

Mujeres

Otoño