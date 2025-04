Sánchez y sus ministros tacharon en público la amnistía de inconstitucional

La hemeroteca traiciona a los políticos constantemente. Las declaraciones de los dirigentes caducan cada vez peor, y a más de uno le ponen en un aprieto. Que se lo digan al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que dadas sus polémicas palabras, por ... ejemplo, sobre no pactar con Bildu tuvo que llegar a afirmar que no mentía, sino que «cambió de opinión». Pues bien, puede que pronto el socialista tenga que repetir esas palabras si finalmente la amnistía es concedida a los condenados del 'procés'.

La exigencia del fugado Puigdemont no es nueva. Son muchas las valoraciones emitidas por el propio Sánchez y muchos de sus ministros sobre una posible amnistía, coincidiendo todos ellos en que es inconstitucional. La frase «no cabe en la Constitución» ha resonado ante los micrófonos de los periodistas.

El secretario general del PSOE afirmó durante una entrevista en La Sexta, el pasado 20 de julio, coincidiendo con la campaña electoral del 23J, que el independentismo «pedía la amnistía y pide un referéndum». «No han tenido amnistía y no ha habido referéndum, ni lo habrá», expresó.

10 de noviembre de 2022 «Piden la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar» Pedro Sánchez Presidente del Gobierno

Términos similares usó ya antes en la misma cadena el 10 de noviembre de 2022. «Piden la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución», subrayó de forma contundente. «Es su propuesta, para nosotros no es posible, no solo porque desde el punto de vista de la Constitución no se incorpore, sino porque consideramos que la sociedad catalana no puede sufrir más desgarros», expuso meses antes desde el Palau de la Generalitat, el 15 de septiembre de 2021, tras una reunión con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès.

5 de julio de 2023 «Dejémonos de paños caliente, Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia» Pilar Llop Ministra de Justicia

Ahora bien, no ha sido el único. Palabras no muy compatibles con una amnistía pronunciaron los ministros de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop, el pasado 5 de julio cuando la Justicia europea retiró la inmunidad parlamentaria a Puigdemont. Afirmaron que estaban «más cerca» de que el prófugo «rindiera cuentas». «Dejémonos de paños caliente, el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia», dijo Llop.

Más negativas. El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, el pasado 24 de julio de 2023, justo un día después de las últimas elecciones generales, afirmó durante una entrevista en Rac 1 que «el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación» y que «no negociarían con Puigdemont». «No son factibles», insistió.

24 de julio de 2023 «El PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación, no negociará con Puigdemont» Salvador Illa Exministro de Sanidad

«La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico», aseveró el ministro del Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska ya en el año 2019 durante unas declaraciones a los medios de comunicación. «Todas las pretensiones que se formalicen tiene que ser en el marco de la Constitución y la Ley», reiteró.

Noviembre de 2019 «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico» Fernando Grande-Marlaska Ministro del Interior

De forma contundente también se expresó el exministro de Justicia –en el momento de las declaraciones se encontraba en el Gobierno– y magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo. «La amnistía no cabe, es el olvido. Aquí no hay olvido, hay perdón para construir un futuro mejor, y esa es la base de la actuación del Gobierno», subrayó Campo el 23 de junio de 2021, marcando como límite en sus concesiones a los condenados por el 'procés' el indulto.

«La amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático porque eso sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Poder Judicial», afirmó la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo el 27 de mayo de 2021, durante una intervención en una sesión de control al Gobierno en el Senado mientras era vicepresidenta.

27 de mayo de 23021 «La amnistía sería suprimir uno de los tres poderes del Estado» Carmen Calvo Exvicepresidenta

Además, la negativa a la amnistía no solo ha sido pronunciada por el Gobierno, sino también por el Grupo parlamentario socialista, cuya portavoz en el Congreso en 2020, Adriana Lastra, manifestó: «Hemos dicho siempre que no cabe la amnistía en nuestra Constitución».