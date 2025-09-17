Robles defiende que las Fuerzas Armadas no mantienen «ningún contrato con Israel»

La tardanza para aprobar las medidas contra Israel en el Consejo de Ministros no pasa, según Margarita Robles, por el Ministerio de Defensa. La ministra ha confirmado esta mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados que las Fuerzas Armadas no mantienen «ningún contrato ... o convenio» con el Estado de Israel. Robles ha confesado, además, que la ruptura de contratos sucedió el pasado verano y que no han supuesto ningún problema para el ministerio ya que han «apostado por la industria española y por la industria europea». Ha recordado, también, que su ministerio fue de los primeros en tildar de «genocidio» a lo que está sucediendo en Gaza.

Robles, al ser preguntada acerca de las razones por las que no se aprobaron las medidas en el pasado Consejo de Ministros, ha confirmado que es un trabajo complicado porque «son varios ministerios» los que están centrados en ello. Un trabajo que ya realizaron desde Defensa y que provoca que, ahora mismo, no necesiten «ningún tipo de material ni tecnología israelí» para cumplir sus funciones. «Todo el mundo está trabajando conjuntamente», ha sentenciado la socialista, recordando que «han hecho un gran esfuerzo para no depender» de Israel.

La ministra Sera Rego, minutos antes de las declaraciones de Robles, afirmó también a los medios que se estaba trabajando par que las medidas fuesen aprobadas el próximo martes, en el Consejo de Ministros, una afirmación que la ministra de Defensa no ha podido confirmar: «No corresponde decirlo a mí». «No se porque les cuesta asumir que la industria español es una gran industria», ha concluido.

Noticia Relacionada Feijóo se revuelve contra Sánchez: «Usted, por seguir en el poder, pactaría con Netanyahu» Juan Casillas Bayo El líder de la oposición y el presidente del Gobierno condenan los ataques de Israel sobre Gaza, divididos en la terminología: «masacre» para uno, «genocidio» para otro

Durante la sesión de control, la diputada popular Cuca Gamarra ha exigido explicaciones acerca de la situación del Ministerio de Defensa con la Operación Centinela Oriental presentada por la OTAN. Robles ha respondido que están desplegados «700 militares en Letonia, 200 militares en Lituania, en Rumanía apoyan las presencias maritimitas» y que «desde el primer día de guerra en Ucrania, España ha estado apoyando a Ucrania».

Finalmente, la popular ha criticado que la política del Ministerio de Defensa se reduzca a «a hacer poco y explicar nada». Una crítica que no ha gustado a Robles, que se ha comentado que entiende que «no le guste no continuar como portavoz» a Gamarra, pero que «hay que tener un mínimo de preparación» para hablar sobre estos temas.