Robles defiende que las Fuerzas Armadas no mantienen «ningún contrato con Israel»

La ministra de Defensa ha asegurado que su «equipo técnico» estudió los convenios para garantizar que no se colaborase con un estado «genocida»

La ministra de Defensa, Margarita Robles
Carlos Mullor

La tardanza para aprobar las medidas contra Israel en el Consejo de Ministros no pasa, según Margarita Robles, por el Ministerio de Defensa. La ministra ha confirmado esta mañana en los pasillos del Congreso de los Diputados que las Fuerzas Armadas no mantienen «ningún contrato ... o convenio» con el Estado de Israel. Robles ha confesado, además, que la ruptura de contratos sucedió el pasado verano y que no han supuesto ningún problema para el ministerio ya que han «apostado por la industria española y por la industria europea». Ha recordado, también, que su ministerio fue de los primeros en tildar de «genocidio» a lo que está sucediendo en Gaza.

