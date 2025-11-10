El pueblo medieval de La Rioja considerado uno de los más bonitos de España: una joya amurallada con el mejor museo del vino, según la Unesco

La Rioja es una de las joyas de la geografía española. Aunque se trata de la comunidad autónoma más pequeña, concentra en apenas 5.000 kilómetros una enorme riqueza cultural, paisajística y gastronómica. Y es que su nombre está inevitablemente ligado al vino.

No ... obstante, La Rioja es mucho más que viñedos. Logroño, la capital, recibe cada año a miles de turistas. Su famosa calle Laurel, donde cada bar ofrece una tapa diferente acompañada de un vino local, es uno de sus principales reclamos.

Además, los pueblos de La Rioja esconden una rica historia medieval. Algunos ejemplos son San Vicente de la Sonsierra, con su imponente castillo medieval o San Millán de la Cogolla, con los monasterios de Suso y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. No obstante, existe otro municipio que destaca por su gran belleza y su tradición vitivinícola.

El pueblo medieval de La Rioja considerado uno de los más bonitos de España

Hablamos de Briones, un precioso pueblo de apenas 750 habitantes situado al noroeste de La Rioja, en la Rioja Alta y, en concreto, en la comarca de Haro. Emplazado sobre un cerro de 80 metros de altura con vistas al río Ebro, forma parte de la Asociación de 'Los pueblos más bonitos de España'.

Su ubicación estratégica convirtió a este pueblo en un enclave defensivo durante siglos. En la Edad Media, formó parte de las disputas fronterizas entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, lo que explica su carácter fortificado y la presencia de murallas que todavía pueden disfrutarse.

Del antiguo castillo, construido en el siglo XIII y derribado por orden de Fernando III, solo quedan parte de los muros y fragmentos restaurados de la torre del homenaje, que se derrumbó en 1940.

Pasear por las calles estrechas y empedradas de Briones es como hacer un viaje a la Edad Media. Y es que su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva el trazado urbano medieval casi intacto. En este sentido, destacan sus casas palaciegas y casas blasonadas, de piedra dorada, que lucen escudos heráldicos típicos de la arquitectura riojana.

En el centro del pueblo, se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI y XVII, cuya majestuosa torre barroca se ha convertido en símbolo del pueblo. Además, es imprescindible visitar también el Palacio de Marqués de San Nicolás, actualmente el Ayuntamiento, además de la Ermita del Santo Cristo de los Remedios.

El Museo de la Cultura del Vino

Más allá de su patrimonio arquitectónico, Briones destaca por su paisaje. Desde lo alto del pueblo, el visitante puede contemplar el río Ebro entre viñedos y montes. Y es que este municipio conserva una gran tradición vitivinícola, que encuentra su mayor exponente en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino.

Fundado en 2004, está considerado uno de los mejores museos del vino del mundo. Está situado en las bodegas Vivanco y ocupa una superficie de 4.000 metros cuadrados que incluyen seis salas de exposición y, en el exterior, el jardín de Baco, que incluye una colección de vides con más de 220 variedades de todo el mundo.

Museo Vivanco de la Cultura del vino LA RIOJA TURISMO

Dentro del museo, el visitante puede disfrutar de las colecciones de la familia Vivanco, con obras de Picasso, Sorolla, Juan Gris, Chillida, Barceló o Genovés. No obstante, su objetivo principal es divulgar la cultura del vino, haciendo un repaso por su historia y su proceso de elaboración.

El museo ha recibido numerosos premios, entre ellos el de Mejor Museo Mundial de la Cultura del Vino, otorgado por la Unesco en 2007.​