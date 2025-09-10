El pueblo más barato de La Rioja para comprar una casa en 2025: 47.000 euros y 104 metros cuadrados

Muchos tienen el deseo de comprarse una casa. El primer paso es recorrer inmobiliarias y páginas web en busca de las mejores ofertas. Sin embargo, tras comprobar los precios, se dan cuenta de que es un bien que no se pueden permitir.

En España, el coste medio del metro cuadrado ya se sitúa en los 2.498 euros, casi un 15% más que hace un año. La previsión no es nada buena, pues los expertos señalan que esta subida se seguirá produciendo en los próximos meses.

Dependiendo de la comunidad autónoma, este incremento se ha notado en mayor o menor medida. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco son las más afectadas.

La Rioja también es una de ellas. El metro cuadrado se vende allí a 1.394 euros, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Así lo confirma un estudio de Idealista basado en datos de agosto de 2025. De hecho, hay municipios en los que el precio de la vivienda está, incluso, por encima de la media de la región.

Precio medio de la vivienda en algunos pueblos y ciudades de La Rioja Logroño : 1.912 euros por metro cuadrado.

Lardero : 1.672 euros por metro cuadrado.

Villamediana de Iregua : 1.499 euros por metro cuadrado.

Albelda de Iregua : 1.000 euros por metro cuadrado.

Alesanco : 1.153 euros por metro cuadrado.

Castañares de Rioja : 961 euros por metro cuadrado.

Santo Domingo de la Calzada : 891 euros por metro cuadrado.

Sojuela : 1.201 euros por metro cuadrado.

Cirueña: 1.267 euros por metro cuadrado.

A pesar de estas descabelladas cifras, hay un pueblo en La Rioja que se ha convertido en la mejor opción para comprar un inmueble. Se venden casas de 104 metros cuadrados por 47.000 euros.

Alfaro, el pueblo más barato de La Rioja para comprar una casa

Alfaro se ha consolidado como el pueblo más barato de La Rioja para comprar una casa en 2025. El precio medio del metro cuadrado, aunque se ha incrementado más de 10 puntos respecto al año pasado, se sitúa en los 713 euros.

Ubicado muy cerca de la frontera con Navarra y junto a la confluencia de los ríos Ebro y Alhama, destaca por su historia, su tradición vitivinícola y su naturaleza. Además, es una localidad muy tranquilidad, pues no suma ni 10.000 habitantes en total, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Viviendas de 104 metros cuadrados por 47.000 euros

En Alfaro se venden casas y pisos a un precio más barato que en otras partes de España. El coste medio del metro cuadrado es de 713 euros.

Mediante una búsqueda en el portal pisos.com, se pueden encontrar las mejores ofertas. Por ejemplo, se vende un piso de 104 metros cuadrados por 47.000 euros. Esto quiere decir que el metro cuadrado vale 451 euros.

pisos.com

En el anuncio se detalla que es una tercera planta de un edificio de cuatro alturas sobre rasante y «no dispone de ascensor». «Está distribuida en salón-comedor, cocina, tres dormitorios y un baño. Además, cuenta con un balcón. Su entorno es tranquilo y agradable, rodeado por viviendas de similares características», pone en la descripción.